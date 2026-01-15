El Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, informó este jueves 15 de enero sobre el próximo frente frío que se prevé llegue al país. Estos son los detalles del clima:

Este día, el frente frío núm. 28 recorrerá rápidamente el sureste mexicano y la península de Yucatán , interactuará con una vaguada en altura sobre el golfo de México, generando intervalos de chubascos a lluvias puntuales muy fuertes en ambas regiones, así como lluvias puntuales intensas en regiones de Chiapas y Tabasco. La masa de aire polar que impulsará al frente mantendrá el ambiente frío a gélido con heladas al amanecer sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central , bancos de niebla en zonas montañosas del centro, oriente y sureste del país, así como evento de “Norte” con rachas de 80 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, rachas de 60 a 80 km/h en el litoral de Veracruz, y rachas de 40 a 60 km/h en las costas de Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Finalmente, el ingreso de aire cálido y húmedo proveniente del océano Pacífico ocasionará lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el occidente, centro y sur del territorio nacional, incluido el Valle de México .

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 15 de enero de 2026:

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Zacatecas. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, Sinaloa y Chiapas.

Pronóstico del viernes 16 al domingo 18 de enero de 2026

El viernes, el frente frío núm. 28 se extenderá sobre el mar Caribe, mientras que la masa de aire polar asociada se desplazará hacia el oriente del golfo de México, dejando de afectar al país . A su vez, durante la tarde, se prevé que un nuevo frente frío ingresará sobre el norte y noreste de México e interaccionará con las corrientes en chorro polar y subtropical, propiciando vientos con rachas de hasta 60 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz.

Durante el sábado y domingo, el nuevo frente frío se desplazará rápidamente sobre el noreste, oriente y sureste del territorio nacional , la península de Yucatán y el golfo de México, ocasionando lluvias e intervalos de chubascos en las regiones mencionadas, pronosticándose lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en zonas de Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca. La masa de aire polar asociada al frente, en interacción con una vaguada en altura, continuará favoreciendo ambiente frío a gélido sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central , con bancos de niebla matutinos en zonas montañosas de las mencionadas regiones (incluido el Valle de México); así como ambiente fresco a templado en el sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán. Además, durante la noche del sábado, se prevé viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, y de 50 a 70 km/h en Tamaulipas; extendiéndose en el transcurso del domingo hacia el resto del litoral del golfo de México y la península de Yucatán, incrementando su intensidad.

En el periodo de pronóstico, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México originará probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en estados del occidente, centro y sur del territorio mexicano .

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

