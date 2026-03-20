La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el día de ayer Frank-Walter Steinmeier, su homólogo alemán, la invitó a visitar su país.

El jueves, la Mandataria recibió a Steinmeier en el Museo Maya de Cancún, donde se tomaron la fotografía oficial y posteriormente sostuvieron un encuentro privado.

Sheinbaum analiza la posibilidad de viajar a Alemania

Al hablar de su encuentro con el presidente alemán en su conferencia matutina de este viernes, la Presidenta no descartó la posibilidad de aceptar su invitación.

"Un hombre de mucha experiencia internacional y que ha sido parte de distintos grupos para construir paz en Europa y en el mundo entero, tiene ya prácticamente 10 años de ser presidente de Alemania y nos invitaron a ir a Alemania y ya vamos a ver si hacemos un viaje. Fue muy muy importante la reunión" , expresó.

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. EFE/Presidencia de México

México firmará en mayo el nuevo acuerdo comercial modernizado con la Unión Europea

La Presidenta anunció que en mayo se firma la actualización del acuerdo comercial con la Unión Europea (UE), por lo que destacó que Alemania tiene mucho interés en invertir en México.

"Ustedes saben que en mayo se firmará definitivamente la actualización del acuerdo comercial con la Unión Europea y hay mucho interés de las empresas alemanas; hay cerca de 2 mil empresas alemanas que tienen inversiones en México y hay mucho interés de seguir invirtiendo, hablamos de ese tema”, señaló.

¿De qué hablaron Sheinbaum y Steinmeier en su reunión?

“En el caso del presidente de Alemania, que recibimos aquí en Cancún con su equipo y parte del gabinete del Gobierno de México, hablamos de la relación comercial y económica”, informó.

La presidenta también indicó que el encuentro incluyó temas de cooperación científica y tecnológica.

“Hablamos también de la cooperación científica y cultural y de innovación tecnológica, que también es muy importante, y hablamos también de la situación internacional y de cómo es fundamental buscar la paz en el mundo y avanzar en la cooperación para el desarrollo” , expuso.

En este sentido, ambos mandatarios coincidieron en la importancia de fortalecer los organismos multilaterales ante el actual contexto global.

Sheinbaum calificó el encuentro como positivo y destacó la trayectoria internacional del mandatario alemán.

El encuentro se produjo en el marco de la visita oficial de Steinmeier a México, la segunda realizada por el mandatario al país, acompañado de una comitiva y empresarios.

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MB

