La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este viernes que durante su encuentro con su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier, coincidieron en la importancia de impulsar un orden internacional sustentado en la paz. Asimismo, adelantó que en mayo se concretará la firma del acuerdo global actualizado con la Unión Europea.

La Mandataria señaló durante su conferencia de prensa desde Cancún, Quintana Roo que: "Ustedes saben que en mayo se firmará definitivamente la actualización del acuerdo comercial con la Unión Europea y hay mucho interés de las empresas alemanas, hay cerca de 2 mil empresas alemanas que tienen inversiones en México y hay mucho interés de seguir invirtiendo, hablamos de ese tema".

Sheinbaum subrayó el interés de empresas alemanas en México en el marco de la actualización del acuerdo comercial con la Unión Europea (UE).

"En el caso del presidente de Alemania que recibimos aquí en Cancún con su equipo y parte del gabinete del Gobierno de México, hablamos de la relación comercial y económica", informó.

La Presidenta también indicó que el encuentro incluyó temas de cooperación científica y tecnológica.

"Hablamos también de la cooperación científica y cultural y de innovación tecnológica que también es muy importante y eh hablamos también de la situación internacional y de cómo es fundamental buscar la paz en el mundo y avanzar en la cooperación para el desarrollo", expuso.

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En este sentido, ambos mandatarios coincidieron en la importancia de fortalecer los organismos multilaterales ante el actual contexto global.

Sheinbaum califica el encuentro con Frank-Walter Steinmeier como positivo

Sheinbaum calificó el encuentro como positivo y destacó la trayectoria internacional del mandatario alemán.

"Esos fueron los grandes temas, un hombre de mucha experiencia internacional que ha sido parte de distintos grupos para construir paz en Europa y en el mundo entero. Tiene ya prácticamente 10 años de ser presidente de Alemania y nos invitaron a ir a Alemania y vamos a ver si hacemos un viaje", añadió.

El encuentro se produjo en Cancún, en el marco de la visita oficial de Steinmeier a México, la segunda realizada por el mandatario al país, acompañado de una comitiva y empresarios.

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NA