CNTE: avenidas y calles donde habrá bloqueos hoy 20 de marzo

Este viernes el paro nacional de 72 horas convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llegará a su fin. Sin embargo, se prevé que las movilizaciones paralicen nuevamente puntos clave de la zona centro de la Ciudad de México.

Los docente continúan con sus jornadas de protesta para presionar a las autoridades por mejoras en sus condiciones laborales. Tras días de afectaciones severas en la movilidad, los docentes mantienen un plantón en el Zócalo capitalino y se espera que diversos contingentes retomen los bloqueos en algunas de las arterias viales del Centro histórico.

¿Qué puntos de la CDMX se verán afectados ante las movilizaciones de la CNTE?

De acuerdo con los reportes preventivos y el desarrollo de las protestas, los puntos donde se prevén mayores afectaciones y cierres a la circulación son:

Paseo de la Reforma: Se esperan cierres de nueva cuenta en esta avenida principal.

Se esperan cierres de nueva cuenta en esta avenida principal. Avenida Insurgentes: Especialmente en la zona de la Torre del SENASICA y el área del Ahuehuete.

Especialmente en la zona de la Torre del SENASICA y el área del Ahuehuete. Glorieta de la Mujer Amajac

Torre del Caballito

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Calle 5 de Mayo

Inmediaciones del Zócalo: Debido al plantón, calles como 20 de Noviembre, Pino Suárez, Corregidora y Moneda podrían registrar cierres parciales o totales.

¿Qué es lo que pide la CNTE para detener el plantón y las movilizaciones?

El magisterio disidente exige, entre otros puntos, un incremento del 100% a su salario base, la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la derogación de la Reforma Educativa.

Los representantes han advertido que, de no obtener respuestas favorables, podrían intensificar sus acciones de cara a eventos internacionales como el Mundial de Fútbol 2026.

Afectaciones en el transporte público de la CDMX

Los usuarios del transporte masivo también deben tomar precauciones, ya que se anticipan cortes en las rutas o cierres temporales de estaciones en las siguientes líneas del Metrobús:

Línea 1

Línea 3

Línea 4

Línea 7

Ante este panorama vial, a continuación te ofrecemos algunas alternativas viales para que tus traslados el día de hoy no se vean afectados por algún contratiempo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha sugerido el utilizar las siguientes rutas para evitar la zona de conflictos:

Circuito Interior

Avenida Chapultepec

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

Avenida México-Tenochtitlán

Fray Servando Teresa de Mier

José María Izazaga

Para finalizar, se exhorta a la ciudadanía a salir con suficiente tiempo de anticipación de su vivienda, para evitar complicaciones en su traslado cotidiano.

CT