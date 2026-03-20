CNTE: avenidas y calles donde habrá bloqueos hoy 20 de marzo

Este viernes el paro nacional de 72 horas convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llegará a su fin. Sin embargo, se prevé que las movilizaciones paralicen nuevamente puntos clave de la zona centro de la Ciudad de México.Los docente continúan con sus jornadas de protesta para presionar a las autoridades por mejoras en sus condiciones laborales. Tras días de afectaciones severas en la movilidad, los docentes mantienen un plantón en el Zócalo capitalino y se espera que diversos contingentes retomen los bloqueos en algunas de las arterias viales del Centro histórico. De acuerdo con los reportes preventivos y el desarrollo de las protestas, los puntos donde se prevén mayores afectaciones y cierres a la circulación son: El magisterio disidente exige, entre otros puntos, un incremento del 100% a su salario base, la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la derogación de la Reforma Educativa.Los representantes han advertido que, de no obtener respuestas favorables, podrían intensificar sus acciones de cara a eventos internacionales como el Mundial de Fútbol 2026. Los usuarios del transporte masivo también deben tomar precauciones, ya que se anticipan cortes en las rutas o cierres temporales de estaciones en las siguientes líneas del Metrobús:Ante este panorama vial, a continuación te ofrecemos algunas alternativas viales para que tus traslados el día de hoy no se vean afectados por algún contratiempo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha sugerido el utilizar las siguientes rutas para evitar la zona de conflictos:Para finalizar, se exhorta a la ciudadanía a salir con suficiente tiempo de anticipación de su vivienda, para evitar complicaciones en su traslado cotidiano. CT