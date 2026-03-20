CNTE rechaza diálogo con SEP y Segob; exigen hablar con Sheinbaum

Este 20 de marzo se desarrolla la última jornada de paro de labores de las y los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes han rechazado de manera explícita el diálogo con el representante de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, y con la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, y han exigido ser atendidos por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Este viernes, se culminan 72 horas de protestas y plantones en la Ciudad de México por parte de integrantes de la CNTE que exigen:

La abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007

La eliminación de la reforma educativa de la Cuarta Transformación

Un aumento salarial del 100 por ciento

Mejores condiciones laborales

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No SEP, no Segob; Sheinbaum

El pasado jueves, los y las centistas rechazaron el diálogo al que convocaron Segob y SEP al argumentar que su demanda es "dialogar directamente con la Presidenta".

" La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública, llamaron al diálogo a la CNTE, de los cuales no vamos a obtener respuestas favorables , porque estas dependencias gubernamentales carecen de capacidad resolutiva. [...] Exigimos que se reinstale la mesa nacional entre la CNUN de la CNTE y la Jefa del Ejecutivo [...] le recordamos que fue ella quien vociferó que abrogaría la Ley del ISSSTE de 2007 al ganar la presidencia de la República ", dijo Filiberto Frausto Orozco, secretario general de la Sección 34 del CNTE en Zacatecas.

En su oportunidad, Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9 en la Ciudad de México, mencionó que "es mentira que la Presidenta diga que nuestras demandas no pueden ser atendidas por un tema financiero y que si lo hace entonces tendría que quitar dinero a programas sociales. [...] Dice que se necesitaría quitar un billón de pesos en varios programas sociales, pero contrastemos con los 8.2 billones de pesos que tienen de los ahorros de los trabajadores ", afirmó.

Con información de SUN.

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