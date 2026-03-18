La Fiscalía General de la República (FGR) indaga las causas del incendio ocurrido en el exterior de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, que dejó cinco personas fallecidas, informó este miércoles la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El incendio se originó el martes en la zona exterior del complejo, ubicado en el municipio de Paraíso, dejando como saldo a una persona trabajadora de Petróleos Mexicanos (Pemex) y a otros cuatro empleados de una empresa contratista fallecidos.

“Fue en la parte exterior de la refinería Dos Bocas (...) como hubo pérdida de vidas humanas, entra la Fiscalía General de la República a hacer la investigación”, explicó la Mandataria durante su conferencia de prensa.

Te puede interesar: Sheinbaum llama a protestas pacíficas ante paro de la CNTE

Incendio pudo deberse a fuertes lluvias en la zona

De acuerdo con la Gobernante mexicana, las primeras versiones apuntan a que el incendio pudo originarse tras fuertes lluvias en la zona, aunque subrayó que será el peritaje oficial el que determine las causas.

“Ellos tienen que hacer el peritaje también de qué fue lo que ocasionó este incendio”, enfatizó, aunque dijo que será hasta que se haga el peritaje técnico por parte de Pemex y de la Fiscalía cuando se den a conocer las causas.

“Parece que ahí hubo un derrame de unos cárcamos de hidrocarburo y entonces, después de que terminó la lluvia, se provocó, por alguna causa, un incendio”, señaló.

La petrolera estatal había informado previamente que el incidente se debió al desborde de aguas aceitosas provocado por las lluvias, lo que derivó en la ignición del líquido fuera de la barda perimetral, sin afectar las instalaciones principales.

Sheinbaum confirmó que entre las víctimas solo una persona pertenecía a Pemex.

“Las cinco personas que lamentablemente fallecieron, solamente una compañera era trabajadora de Pemex, cuatro son trabajadores de otra empresa y se está viendo también el lugar donde estaban, etcétera, todas las causas que llevaron a esto” , indicó.

Asimismo, aseguró que autoridades de la empresa ya se trasladaron a la zona para atender la emergencia y brindar apoyo a las familias.

“Ayer mismo se fue el director de Refinación de Pemex a la zona para poder ayudar a la gente y también está ahí el área de apoyo social y de gestión social de Pemex, ayudando y apoyando a las familias en todo lo que requieran”, dijo.

Refinería Olmeca en Dos Bocas opera con normalidad

Reiteró que la refinería continúa operando con normalidad.

“La refinería está operando al 100 (por ciento). O sea, la refinería no tuvo ningún daño, fue en la parte exterior, pero de todas maneras, tiene que revisarse” , afirmó.

Añadió que tanto la FGR como Pemex realizan investigaciones para esclarecer lo ocurrido y atender posibles afectaciones en la zona.

Finalmente, señaló que se analiza la reubicación de una escuela cercana al complejo, a petición de padres de familia.

“Yo les pedí a Pemex que ayudaran a reubicar la escuela porque los padres y madres de familia están solicitando esto y siempre tienen un pendiente de estar tan cerca de la refinería”, explicó.

El incendio, que inicialmente fue reportado como controlado sin daños mayores, derivó posteriormente en una investigación por las víctimas mortales y las posibles responsabilidades del incidente.

Lee también: Estos son los ajustes locales que busca el Plan B de Sheinbaum

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

