Algunos detalles sobre el expresidente Andrés Manuel López Obrador fueron dados a conocer esta mañana por la misma Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Esto fue lo que dijo:

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este martes que el expresidente Andrés Manuel López Obrador publicará un nuevo libro "pronto" y este año, aunque aclaró que no tiene información sobre una posible gira nacional para presentarlo .

Durante su conferencia matutina, la Mandataria fue cuestionada sobre la próxima obra del exmandatario.

Sheinbaum respondió que sí ha recibido comentarios sobre su próxima publicación, pero que desconoce la fecha exacta del lanzamiento .

"Primero, sí es cierto que ya va a salir su libro pronto, eso sí nos platicaron", señaló.

—¿Cuándo?, se le preguntó.

"No sé, no sé exactamente. Lo que sí sé es que sale este año su libro", respondió.

La Presidenta explicó, en tono distendido, que la información le llegó de manera indirecta:

"¿Quién me platicó? Un pajarito, no… la esposa del Presidente López Obrador, Beatriz, le platico a una amiga, y una amiga platicó. Así fue, la amiga de la amiga", dijo entre risas.

Sobre el contenido del libro, Sheinbaum apuntó que solo conoce algunos temas generales: "Sabemos que tiene que ver con el humanismo mexicano y la grandeza cultural de México, pero no sabemos nada más", afirmó.

No te pierdas: Frente frío 15 PEGA a estas regiones de México hoy martes

Asimismo, aclaró que en las conversaciones informales donde se mencionó la próxima publicación no se habló de una gira por el país para promover el libro.

"Tampoco nos dijeron que fuera a hacer un recorrido" , puntualizó, antes de enviar un saludo a Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del exmandatario. El libro será la primera obra de López Obrador publicada tras dejar la presidencia.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador cumplió 72 años el pasado 13 de noviembre y desde que dejó la Presidencia de la República se ha mantenido lejos de la lupa pública.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA