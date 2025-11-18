El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)registrará temperatura frescas este martes 18 de noviembre, sobre todo por la noche y al amanecer. Estos son los detalles del clima:El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, espera en la región Pacífico Centro, durante el día, se prevé cielo medio nublado a nublado con chubascos y descargas eléctricas en Michoacán, y lluvias aisladas en Jalisco y Colima; cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Nayarit. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, y frío en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del oeste y noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h en la región.Por su parte, Meteored prevé para Guadalajara nubes y claros esta mañana, con temperaturas alrededor de 20 °C. Por la tarde, nubes y claros y con temperaturas en torno a los 27 °C. Durante la noche, habrá parcialmente nuboso con temperaturas cercanas a los 23 °C. Vientos del Este a lo largo del día, con una velocidad media de 4 km/h.La temperatura mínima será ligeramente mayor, si se compara con la semana anterior. Los días más frescos se esperan rumbo al fin de semana.Este día, el frente frío núm. 15 se desplazará sobre el noroeste del territorio nacional, y en interacción con una vaguada polar, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionará lluvias puntuales fuertes en Baja california (norte y centro) y Sonora (noroeste y norte), chubascos en Baja California Sur y Chihuahua; además de condiciones para caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California y Sonora. También, originará descenso de temperatura y vientos muy fuertes en el noroeste del país, con rachas de 60 a 80 km/h en Baja California, Sonora y Chihuahua.Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA