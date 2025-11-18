El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)registrará temperatura frescas este martes 18 de noviembre, sobre todo por la noche y al amanecer. Estos son los detalles del clima:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, espera en la región Pacífico Centro, durante el día, se prevé cielo medio nublado a nublado con chubascos y descargas eléctricas en Michoacán, y lluvias aisladas en Jalisco y Colima; cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Nayarit. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, y frío en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del oeste y noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h en la región.

Por su parte, Meteored prevé para Guadalajara nubes y claros esta mañana , con temperaturas alrededor de 20 °C. Por la tarde, nubes y claros y con temperaturas en torno a los 27 °C. Durante la noche, habrá parcialmente nuboso con temperaturas cercanas a los 23 °C. Vientos del Este a lo largo del día, con una velocidad media de 4 km/h.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta semana?

Martes 2% de probabilidad de lluvia 29 -- 12 °C Miércoles 4% de probabilidad de lluvia 29 -- 12 °C Jueves 6% de probabilidad de lluvia 28 -- 11 °C Viernes 6% de probabilidad de lluvia 28 -- 11 °C Sábado 5% de probabilidad de lluvia 28 -- 11 °C Domingo 4% de probabilidad de lluvia 28 -- 11 °C

La temperatura mínima será ligeramente mayor, si se compara con la semana anterior. Los días más frescos se esperan rumbo al fin de semana .

¿Cómo estará el clima a nivel nacional?

Este día, el frente frío núm. 15 se desplazará sobre el noroeste del territorio nacional , y en interacción con una vaguada polar, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionará lluvias puntuales fuertes en Baja california (norte y centro) y Sonora (noroeste y norte), chubascos en Baja California Sur y Chihuahua; además de condiciones para caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California y Sonora . También, originará descenso de temperatura y vientos muy fuertes en el noroeste del país, con rachas de 60 a 80 km/h en Baja California, Sonora y Chihuahua.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel

