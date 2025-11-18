El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó esta mañana del martes 18 de noviembre sobre lluvias y viento fuerte, así como caída de nieve o aguanieve en zonas del país debido, entre otros fenómenos, al frente frío número 15.

Este día, el frente frío núm. 15 se desplazará sobre el noroeste del territorio nacional , y en interacción con una vaguada polar, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionará lluvias puntuales fuertes en Baja california (norte y centro) y Sonora (noroeste y norte), chubascos en Baja California Sur y Chihuahua; además de condiciones para caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California y Sonora. También, originará descenso de temperatura y vientos muy fuertes en el noroeste del país , con rachas de 60 a 80 km/h en Baja California, Sonora y Chihuahua.

Por otra parte, una línea seca sobre Coahuila, en interacción con la corriente en chorro subtropical y un canal de baja presión, ocasionarán rachas de viento de 40 a 60 km/h en Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas, así como lluvias aisladas en Tamaulipas y San Luis Potosí.

Canales de baja presión sobre el interior y el sureste del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias puntuales fuertes en Guerrero (centro y sur), Oaxaca (suroeste) y Chiapas (oeste y sur); así como lluvias y chubascos en estados del occidente, centro, sur y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán.

Finalmente, en el resto del país predominará cielo despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia .

Así mismo, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibles heladas al amanecer .

Pronóstico de lluvias para hoy 18 de noviembre de 2025:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (norte y centro), Sonora (noroeste y norte), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (suroeste) y Chiapas (oeste y sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Michoacán, Estado de México, Morelos, Veracruz (regiones, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa, Jalisco, Colima, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Puebla. Posible caída de nieve o aguanieve: Sierras de Baja California y norte de Sonora.

Las lluvias fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las bajas temperaturas podrían congelar la carpeta asfáltica.

Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 18 de noviembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Morelos y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Veracruz y Oaxaca.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

OA