SMN advierte impacto severo del frente frío 15 en México esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el frente frío número 15, en combinación con una vaguada polar y una circulación ciclónica en niveles medios y altos, provocará entre martes y miércoles un marcado deterioro del clima en el noroeste y norte del país. El sistema impulsará un descenso notable de temperaturas, vientos fuertes a muy fuertes y lluvias significativas, además de condiciones para caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Durante las próximas 24 horas, el frente avanzará sobre el noroeste del territorio nacional, fortalecido por las corrientes en chorro polar y subtropical. Este patrón generará chubascos y precipitaciones fuertes en la península de Baja California y estados del norte, mientras una línea seca sobre Coahuila añadirá rachas intensas de viento en la franja norte y noreste. Al mismo tiempo, canales de baja presión y el aporte de humedad de tres cuencas oceánicas incrementarán lluvia en regiones del occidente, centro, sur, sureste y la península de Yucatán.

Para el miércoles, el frente frío mantendrá su trayectoria hacia el norte y noreste, reforzado por la vaguada y la circulación ciclónica que lo acompañan. De acuerdo con el pronóstico, persistirán los vientos fuertes y las lluvias, junto con un ambiente frío a muy frío en amplias zonas del país. Continuará la probabilidad de nevadas ligeras en zonas altas del noroeste, mientras el ingreso constante de humedad favorecerá precipitaciones en casi todo el territorio.

Entre el jueves y el sábado, el sistema frontal seguirá avanzando por el norte del país, dejando a su paso bajas temperaturas, rachas intensas de viento y lluvias de diversas intensidades. En este mismo periodo, un nuevo frente frío ingresará por el noroeste, generando otro episodio de descenso térmico y potencial de nieve en sierras de Baja California y Sonora. Ambos sistemas interactuarán con corrientes en chorro, lo que amplificará los efectos invernales en la región.

La humedad proveniente del océano Pacífico y los canales de baja presión permanecerán activos, impulsando lluvias y chubascos en buena parte del territorio nacional. Estados del sur y del sureste, así como la península de Yucatán, registrarán precipitaciones frecuentes, mientras que las zonas montañosas del norte y centro continuarán experimentando amaneceres gélidos con heladas.

El SMN advierte que las lluvias fuertes podrían generar encharcamientos, deslaves y crecidas de ríos y arroyos, mientras que las rachas intensas de viento representan riesgo de caída de árboles y estructuras ligeras. Autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y extremar precauciones ante este prolongado periodo de inestabilidad atmosférica que marcará la segunda mitad de la semana.

