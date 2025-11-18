Canasta básica se mantiene en 910 pesos; Gobierno de México renueva acuerdo del Pacic

El Gobierno de México formalizó este martes un nuevo acuerdo con cadenas de autoservicio y empresas agroindustriales para mantener en 910 pesos (49.46 dólares) el costo de 24 artículos esenciales incluidos en el paquete contra la inflación y la carestía (Pacic).

Se trata del tercer convenio que la presidenta Claudia Sheinbaum establece con productores y distribuidores para garantizar estabilidad en los precios.

“Se ha demostrado que si aumenta el salario mínimo disminuye la pobreza, es el principal indicador, manteniendo por encima de la inflación y garantizando que la canasta básica se mantenga, incluso sin subir la inflación. Es lo mejor que podemos ofrecerle a la gente”, afirmó la mandataria durante la firma en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional capitalino.

Con esta medida, el Gobierno federal y la iniciativa privada se comprometen a mantener el precio de la canasta básica en 910 pesos durante los próximos meses.

La actualización del Pacic incorpora la participación de 20 empresas productoras y 12 cadenas de autoservicio, que mantendrán este monto como referencia durante los próximos seis meses.

En noviembre de 2024 este paquete se redujo de los 1.039 pesos (56,48 dólares) a los actuales 910 pesos, representando una reducción de al menos 3,4 %.



El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora expresó que “el Pacic ha sido una medida de contención de la canasta básica con un efecto positivo, ya que en los primeros 10 meses del año, el nivel promedio de la inflación es el más bajo desde el 2022, cuando comenzó a firmarse este acuerdo”, recoge un comunicado del Ejecutivo.



Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes Díaz, destacó que la renovación del Pacic es una ratificación del compromiso social del sector empresarial de México.

El acuerdo se produce en un contexto de recuperación económica para México, donde las presiones inflacionarias siguen afectando a las familias de menores ingresos.



Al cierre de octubre pasado, la inflación en México se colocó en 3,57 %, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), lo que significó un descenso tras la subida al 3,76 % en septiembre, mientras el objetivo del Banco de México es de 3 %.

YC