Operativos en Tabasco dejan ocho detenidos y aseguramientos de armas

En dos acciones autoridades federales detuvieron en los municipios de Macuspana y Jalpa, Tabasco a ocho personas, a quienes les aseguraron armas y droga.

En el municipio de Macuspana, los uniformados realizaban recorridos de seguridad y observaron a personas que intercambiaban bolsas para descartar alguna conducta ilícita, se aproximaron para verificar la situación.

Los sujetos al notar la presencia de los elementos emprendieron la huida y realizaron detonaciones de arma de fuego, por lo que se les dio alcance y fueron detenidas siete personas, a las que se les aseguraron diversas dosis de marihuana, cinco armas de fuego cortas y ocho equipos telefónicos.

En otro evento en el municipio de Jalpa, fue arrestado Luis Alberto de la Cruz May, alias "El Topo", quien cuenta con una orden de aprehensión por delitos de narcomenudeo y portación de arma de fuego.

Al momento de su detención se le aseguraron 20 dosis de piedra y 15 de marihuana, dinero en efectivo, una motocicleta y un arma de fuego larga.

A los detenidos se les leyeron sus derechos constitucionales y junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quienes definirán su situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso.

En esta acción participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN), junto con Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y Fiscalía General del Estado, ambas de Tabasco y Policía Municipal de Jalpa.

MF