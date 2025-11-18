Generación Z: ¿Qué dijo Sheinbaum sobre los grupos violentos en marcha?

La marcha de la Generación Z dejó algunas confrontaciones entre manifestantes y elementos de seguridad, además de daños, y hoy la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció sobre los grupos violentos. Esto fue lo que dijo:

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que los grupos violentos que tiraron vallas y agredieron a policías capitalinos en la marcha de la Generación Z del pasado sábado sean de Morena .

En su conferencia mañanera de este martes 18 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que los movimientos de la transformación, junto al expresidente Andrés Manuel López Obrador, fueron pacíficos.

"No pertenecen a nuestro movimiento (...). Ni siquiera eran jóvenes los que promovieron la violencia en la marcha", dijo al insistir en que la Fiscalía de la Ciudad de México informe sobre estos actos registrados.

"Nosotros luchamos de manera pacífica", dijo al recordar diversas manifestaciones en las que participó, como las "Adelitas del Petróleo".

Al hacer un llamado a la manifestación pacífica, la titular del Ejecutivo federal insistió en que "grupos de golpeadores" no tienen nada que ver con el movimiento de la autonombrada cuarta transformación .

"Nosotros nunca fuimos a golpear a una policía, nunca fue la manera en que nosotros nos movilizamos, y así se fue construyendo conciencia en el pueblo, convenciendo, convenciendo (...). Y con resistencia pacífica defendimos el petróleo, nunca con violencia. Entonces, sí, los jóvenes tienen derecho a manifestarse, lo que no está bien es esa violencia (...). Quien genera esa violencia, el pueblo lo rechaza, a la gente no le gusta, no está de acuerdo. Entonces cómo creen que van a ser del movimiento quienes hagan violencia, no", añadió.

Fiscalía detiene a 18 personas por actos violentos en marcha

La fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, aseguró ayer lunes que 18 personas, entre ellas un adolescente, de las 29 capturadas en flagrancia por actos violentos durante la marcha de la “Generación Z”, ya fueron detenidas por diversos delitos el sábado pasado a las puertas del Palacio Nacional, sede del Ejecutivo.

"Las 18 personas detenidas ante el Ministerio Público están remitidas (capturadas formalmente) por diversos delitos. En casos muy particulares por tentativa de homicidio, resistencia de particulares y robo. Y en los demás casos por lesiones en distintos grados", manifestó Alcalde Luján durante una conferencia de prensa.

La titular de la dependencia también explicó que las otras diez personas que fueron enviadas al Ministerio Público "si bien se identificó que sí participaron en las agresiones a partir de los dictámenes médicos", se determinó que dichas afectaciones "no están tipificadas como delito, sino que son conductas que constituyen faltas cívicas".

En cuanto a los incidentes reportados, señaló que se incluyen agresiones contra 84 policías y cuatro manifestantes, así como "hechos de robo y daños en un establecimiento y un vehículo".

Explicó que en "todos los casos se están recabando videos y un análisis puntual para acreditar responsabilidades, tanto de particulares como de policías, por las agresiones registradas".

Con información de SUN y EFE

