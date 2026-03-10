Sheinbaum resta importancia a la exclusión de México en el Escudo de las Américas

En "La Mañanera del Pueblo" de este martes 10 de enero, la Presidenta Claudia Sheinbaum expresó su opinión sobre que México no fue invitado a la reunión denominada 'Escudo de las Américas' que fue encabezada por el presidente de Estados Unidos (EU) Donald Trump; una iniciativa en la que participan cerca de 20 países de América Latina y el Caribe, entre ellos Argentina, El Salvador, República Dominicana, Panamá y Ecuador.

Se mantiene el trabajo bilateral entre México y EU

La Mandataria dijo que no necesariamente México debía ser tomado en cuenta en el encuentro, ya que actualmente mantiene un mecanismo de trabajo bilateral con EU, lo que implica reuniones periódicas entre autoridades de ambos países.

"No, no fuimos invitados. Pero no, no necesitábamos ser invitados, porque nosotros tenemos ya un acuerdo con Estados Unidos", afirmó.

Posteriormente, Sheinbaum afirmó que el acuerdo se consolidó tras una visita a finales de 2025 del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a México, cuando "se cerró el entendimiento (...) en el marco de nuestra soberanía, nuestra protección del territorio".

Asimismo, enfatizó que el equipo de seguridad mexicano viajó a Washington apenas unas semanas después de la toma de posesión de Trump.

México se enfoca en la cooperación operativa con EU

De acuerdo a Sheinbaum, el gobierno de México se enfoca en la cooperación operativa con diversas instituciones estadounidenses, más allá de declaraciones políticas. Prueba de ello, resaltó, son los resultados de disminución de tráfico de fentanilo de México a Estados Unidos que se ve claramente en los datos expuestos.

Cabe destacar que, además de México, tampoco asistieron Brasil y Colombia al encuentro celebrado encabezado por Trump en Miami.

