Los cuestionamientos sobre el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, continúan y hoy el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer detalles sobre por qué el líder del Cártel Nueva Generación fue abatido y no capturado con vida.

Durante la Conferencia del Pueblo, desde Palacio Nacional, una periodista cuestionó al general secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, por qué "El Mencho" fue dado de baja por fuerzas federales, si lo que se buscaba era cumplir una orden de aprehensión en su contra .

"Porque fueron agredidos los elementos del Ejército y respondieron", se adelantó en contestar la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo .

Por su parte, el secretario de la Defensa compartió que en todas las operaciones militares se dictan unos documentos en los que se establece que "todo el personal tiene que apegarse a la Ley Nacional de Uso Racional de la Fuerza, es decir, "no pueden utilizar su armamento indiscriminadamente; no lo pueden utilizar si es que no se ve en peligro su vida o la de sus compañeros y este fue el caso".

Trevilla recordó que en el operativo para capturar a "El Mencho" fallecieron dos oficiales y un elemento de tropa. Aseguró que se intentó capturar vivo, pero si está “muriendo nuestra gente, ellos tienen todo el derecho de utilizar las armas para defenderse”. Por las características propias de este delincuente, es evidente que era poco probable que él se entregara" .

"En el bosque, en donde se encontraba ‘El Mencho’ con otras dos escoltas, rodeado, se le conminó a entregarse, hizo fuego; fallece un oficial y el resto del personal en defensa de su vida, pues tuvo que hacer uso de su armamento en apego a esta ley" .

El funcionario declaró que fueron alrededor de 13 o 14 elementos de las fuerzas armadas los que iban detrás del capo.

Además, compartió que luego de este enfrentamiento, Oseguera Cervantes es herido y el personal de sanidad le brindó los primeros auxilios y lo trasladaron en helicóptero, donde finalmente falleció.

Trevilla estableció que la FGR realizó todos los peritajes sobre cómo fue el abatimiento de "El Mencho".

