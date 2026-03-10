INAPAM y Flexi anuncian descuento especial para adultos mayores durante marzo

Con el objetivo de garantizar que las personas adultas mayores puedan acceder a calzado de calidad sin realizar un gasto elevado, la popular marca mexicana de zapatos Flexi se unió al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) para ofrecer un descuento exclusivo de hasta el 10% durante el mes de marzo.

El INAPAM es un organismo público del Gobierno de México creado para fortalecer las medidas y políticas que protegen a las personas de la tercera edad y garantizar que puedan llevar una vida digna y con mejores oportunidades.

Para lograrlo, el instituto otorga la tarjeta INAPAM, un documento oficial que permite a sus beneficiarios acceder a programas sociales, actividades educativas, beneficios especiales y descuentos en distintos establecimientos a lo largo de la República Mexicana.

La credencial también incluye tarifas preferenciales en diversos negocios y servicios, pensados para cubrir necesidades básicas como transporte, alimentación, vestimenta, salud, actividades recreativas y otros servicios.

Bajo este contexto, Flexi se suma al Directorio de Beneficios INAPAM 2026, permitiendo que cualquier persona que cuente con esta credencial pueda acceder a un descuento especial en sus tiendas participantes.

¿En qué consiste el descuento de Flexi con INAPAM?

De acuerdo con el instituto, las personas que acudan a sucursales seleccionadas de Flexi y presenten su credencial INAPAM podrán obtener un 10% de descuento en la compra de calzado.

Para hacer válida la promoción, la tarjeta deberá presentarse en buen estado y con los datos legibles. Además, el descuento no es acumulable con otras promociones vigentes y únicamente aplica para compras realizadas por el titular de la credencial.

Es importante tomar en cuenta que no todas las sucursales participan en esta iniciativa, por lo que se recomienda consultar previamente con el personal de la tienda o verificar la sucursal participante más cercana al domicilio a través del siguiente enlace: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1048802/Vestido_y_Hogar_2026.pdf .

¿Qué otros beneficios tiene la tarjeta INAPAM?

Además del descuento en tiendas Flexi, la credencial INAPAM también ofrece beneficios en diferentes áreas, entre ellas:

Salud: Descuentos en farmacias como Farmacias del Ahorro y Walmart, así como promociones especiales en laboratorios clínicos, ópticas y diversos servicios médicos.

Descuentos en farmacias como Farmacias del Ahorro y Walmart, así como promociones especiales en laboratorios clínicos, ópticas y diversos servicios médicos. Transporte: Tarifas preferenciales en autobuses foráneos como ADO y ETN, además de acceso gratuito a sistemas de transporte público como Metro, Metrobús, Trolebús y Tren Ligero en la Ciudad de México.

Tarifas preferenciales en autobuses foráneos como ADO y ETN, además de acceso gratuito a sistemas de transporte público como Metro, Metrobús, Trolebús y Tren Ligero en la Ciudad de México. Alimentación: Rebajas y promociones en restaurantes, tiendas de abarrotes y algunas cadenas de supermercados.

Rebajas y promociones en restaurantes, tiendas de abarrotes y algunas cadenas de supermercados. Servicios y predial: Descuentos en el pago de servicios como agua potable y en el impuesto predial en distintos municipios del país.

Descuentos en el pago de servicios como agua potable y en el impuesto predial en distintos municipios del país. Educación y cultura: Entradas gratuitas o con precios reducidos en museos, teatros, exposiciones y diversos eventos culturales.

Entradas gratuitas o con precios reducidos en museos, teatros, exposiciones y diversos eventos culturales. Vestido y hogar: Beneficios y descuentos en tiendas de ropa, artículos para el hogar y productos de limpieza.

De esta manera, la tarjeta INAPAM continúa consolidándose como una herramienta clave para apoyar la economía de las personas adultas mayores , al facilitar el acceso a productos y servicios con precios preferenciales que contribuyen a mejorar su calidad de vida

