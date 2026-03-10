Luego de que en diversos medios se informara que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) había comenzado a aplicar multas a los establecimientos que venden tortillas almacenadas en hieleras, la institución salió a corregir el rumor.

En los últimos días se dijo que la dependencia federal había comenzado a sancionar a todo tipo de negocio por comercializar este producto sin cumplir las normas de higiene, etiquetado ni de conservación de alimentos.

El rumor habría tenido su origen en las recientes declaraciones del director de la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) Zona Golfo-Norte, quien erróneamente señaló que la Profeco podía imponer multas de hasta 4 millones de pesos por vender tortillas de esta manera o transportarlas en motocicletas.

Profeco desmiente multas millonarias por venta de tortillas en hielera

A través de un comunicado, la Procuraduría Federal del Consumidor aclaró que en ningún estado de la República cuenta con la facultad de multar a proveedores por motivos de sanidad, condiciones de higiene o manejo de alimentos. Este tipo de sanciones corresponde a otras dependencias.

¿Qué es lo que la Profeco vigila en la venta de tortillas?

La Profeco precisó que, a través del Acuerdo Maíz-Tortilla, realiza un monitoreo de precios a más de 600 tortillerías con el programa Quién es Quién en los Precios.

Además, vigila que los establecimientos tengan publicados los precios a la vista de las personas y que estos sean respetados, y realiza la calibración de las básculas para que se vendan kilos completos.

También, por medio de la Norma Oficial Mexicana NOM-187-SSA1-SCFI-2002, la Profeco verifica las disposiciones relativas a productos y servicios derivados de la masa y la tortilla.

La dependencia federal recordó que su objetivo es garantizar relaciones de consumo justas y transparentes, así como brindar orientación tanto a proveedores como a las personas consumidoras.

