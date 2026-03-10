La mañana de este martes 10 de marzo en "La Mañanera del Pueblo", la Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó hacer el último llamado al Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a que reconsideren su voto y apoyen su propuesta de reforma electoral.

"Ayer el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, dijo que no tienen los votos suficientes por el PT y el Verde, ¿le haría un último llamado a estas bancadas a que atiendan el llamado de su legislación?", se le preguntó, a lo que la mandataria manifestó: “No, que cada quien decida”.

Sheinbaum asumió haber cumplido con su parte

La Presidenta señaló que ella cumplió con enviar esta propuesta de reforma electoral, en la cual, indicó, la gran mayoría del pueblo mexicano está de acuerdo.

“Yo, como le dije, yo cumplo con la gente. Ya vimos la encuesta: más de 80% está de acuerdo con que los diputados de representación proporcional sean elegidos directamente por la gente”, dijo.

“La gran mayoría del pueblo está de acuerdo”

"Más del 80% está de acuerdo con reducir los montos que se dedican a partidos políticos y a la elección. Es decir, la gran mayoría del pueblo de México está de acuerdo con la propuesta que envié. Yo cumplí, ya depende de los diputados, pues cómo van a ejercer su voto", respondió.

El debate político permanece abierto

El debate político permanece en pie en torno a la propuesta de la reforma electoral, ya que algunos partidos aliados a Morena han expresado desacuerdo sobre su contenido. Esto podría dificultar que se concrete la reforma constitucional.

