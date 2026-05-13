La Presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó este miércoles a las publicaciones de CNN y The New York Times sobre supuestas operaciones de la CIA en territorio mexicano. Aseveró que estos medios "acostumbran unas cuantas ficciones" .

Sheinbaum calificó la versión de CNN como "sensacionalista" y "mentirosa", y dijo que incluso la vocera de la CIA salió a desmentirla, algo que, según afirmó, le sorprendió.

"CNN, supuestamente un medio reconocido internacionalmente, publica una nota realmente sensacionalista, cuyo objetivo es decir que hay agentes de la CIA operando en territorio nacional inclusive para eliminar a una persona. Imagínense el tamaño de una construcción tan mentirosa de una nota de este tamaño", aseveró.

La respuesta de la vocera de la CIA por el asunto mediático fue la siguiente: "Se trata de información falsa y sensacionalista que no sirve más que como campaña de relaciones públicas para los cárteles y pone en riesgo la vida de los estadounidenses" .

El titular de la Sceretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, compartió la respuesta de la vocera de la CIA. X / @OHarfuch

La Presidenta también criticó una publicación posterior de The New York Times, que señaló después que la CIA habría proporcionado información para localizar a "El Payín" y que la bomba que ocasionó la muerte del narcotraficante habría sido puesta por autoridades mexicanas.

"Es absurdo. Como si hubiera un área especial del Gobierno de México dedicada a poner bombas para eliminar grupos delictivos; es una ficción del tamaño del universo", expresó.

Se busca una mala relación con EU

La Mandataria vinculó estas versiones con grupos de México y Estados Unidos que, según dijo, buscan provocar una mala relación bilateral y justificar una intervención estadounidense en territorio mexicano .

"Lo importante es que nosotros no caigamos en esa trampa y en esa provocación, ni el Gobierno ni la ciudadanía [...] Por supuesto que colaboramos para que no haya tráfico de drogas, pero el objetivo principal es la paz y la seguridad del pueblo de México", concluyó.

Este supuesto operativo de la CIA —revelado por la cadena estadounidense CNN— ocurre en medio de las tensiones de México y Washington a causa de la injerencia externa, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) haya abierto una investigación ante la presunta participación hace semanas de dos agentes estadounidenses en una operación antidroga en el estado norteño de Chihuahua.

Con información de EFE.

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