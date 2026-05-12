Este martes, Luisa María Alcalde, la nueva consejera jurídica de la Presidenta Claudia Sheinbaum, exhibió que Estados Unidos tiene un serio problema de salud pública, específicamente, por adicciones .

Alcalde reconoció que EU compartió que 73.6 millones de estadounidenses, 25.5 % de su población , han consumido drogas ilícitas, mientras que solo 3.8 millones de mexicanos consumieron drogas en el último año .

Las cifras y el reconocimiento de México para EU

Durante "La Mañanera" de este martes 12 de mayo, Alcalde dio a conocer que 23.6 millones de estadounidenses se encuentran en proceso de recuperación y 48.4 millones padecen un trastorno por uso de sustancias. Además, dijo que el gobierno de Donald Trump reconoció el "fracaso" del modelo punitivo y la importancia de la prevención del consumo de drogas .

"Citamos: 'la era de la contención ha fracasado. Las posturas reactivas han fallado en nuestras comunidades . Debemos acabar con el flagelo de la drogadicción previendo el consumo de drogas antes de que comience, brindando tratamiento lo antes posible y apoyando a quienes se encuentran en recuperación'. Esta es parte de la estrategia y es una carta inicial escrita por el presidente de Estados Unidos", destacó la funcionaria.

La consejera jurídica señaló que las acciones para atender la demanda y prevenir el consumo de drogas son: un enfoque en la educación, la concientización y el fomento de entornos saludables, lo que incluye una campaña nacional en televisión, radio, redes sociales y streaming para promover la salud y el deporte, especialmente en la población joven.

Además, establece como objetivo entender la adicción como una enfermedad , con un enfoque de salud pública que priorice la intervención temprana y amplía las capacidades para acceder a tratamientos de recuperación.

Especialmente, atención médica y tratamiento de adicciones, orientado a la rehabilitación, atención psicológica y la integración en la sociedad, tanto laboral, familiar y comunitaria.

Estados Unidos, contra el consumo de drogas y el tráfico de armas

La Presidenta Claudia Sheinbaum indicó que este reconocimiento es parte del diálogo entre ambos países para atender las causas del consumo de drogas de manera integral a través de campañas . Por otro lado, dijo, el gobierno estadounidense reconoció la importancia de disminuir el tráfico de armas de Estados Unidos a México.

"Nosotros hemos insistido muchísimo desde las primeras llamadas que tuve con el presidente Trump y ahora con la que es la responsable de esta campaña y de la atención en general al tema de las drogas en Estados Unidos, que se reunió previamente en México", expresó la Mandataria.

Canciller Velasco llama a fortalecer responsabilidad compartida

Por su parte, Roberto Velasco Álvarez, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), recordó que hace unas semanas, Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas, se reunió en México con todo el Gabinete de Seguridad para conversar sobre el tráfico de armas y la atención al fenómeno de la adicción de drogas .

En días pasados, Estados Unidos anunció que atenderá la demanda de sustancias psicotrópicas de estupefacientes, especialmente de drogas químicas . Además, se acordó la coordinación entre ambos países, fortalecimiento de capacidades, incautación de precursores y reducir la producción de los mismos, así como a reducir las capacidades de los cárteles para generar violencia y para trasegar sustancias ilícitas y armas al confirmar el compromiso diplomático y fortalecimiento de capacidades con México.

El país vecino reconoció explícitamente que interrumpir el flujo de armas de origen estadounidense hacia la delincuencia que opera en México, es un elemento crítico de esta estrategia del control fronterizo.

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FF