Este martes 12 de mayo, el conflicto histórico entre Real Madrid y FC Barcelona sumó un nuevo capítulo lleno de tensión desde la sala de prensa de Valdebebas. Tras las declaraciones de Florentino Pérez, donde acusó al equipo catalán de robo y corrupción , la directiva blaugrana anunció que buscará implementar medidas legales para defender su honor . El mandatario blanco convocó a elecciones, descartó su dimisión y encendió una guerra institucional sin precedentes que ahora pasará a los tribunales, marcando un hito en la historia del deporte.

El origen del conflicto: Un discurso incendiario

Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, el presidente madridista no guardó silencio sobre el polémico caso Negreira. Con un tono desafiante, aseguró que el equipo culé gozó de favores arbitrales durante dos décadas, calificando la situación como el mayor escándalo en la historia del balompié mundial . Estas palabras provocaron una reacción del Barcelona, donde los altos mandos del club consideraron inaceptables las acusaciones y activaron a su equipo jurídico para frenar los ataques mediáticos.

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El enojo del dirigente capitalino escaló al afirmar que le "robaron" diversas ediciones de LaLiga y de la Champions League por culpa de este sistema. Según su versión, el conjunto merengue preparó un extenso documento de 500 páginas que presentará ante la UEFA para exigir castigos ejemplares contra sus rivales . Esta amenaza de llevar el caso a las máximas instancias europeas fue la gota que derramó el vaso para la institución catalana, obligando a sus abogados a trazar una estrategia de defensa robusta y sin concesiones.

La respuesta blaugrana

A través de un comunicado oficial, la entidad barcelonista confirmó que sus abogados analizan cada frase pronunciada por el líder madridista en su rueda de prensa . El objetivo principal es estructurar una demanda por difamación y daños al prestigio de la institución, buscando proteger la integridad de sus socios . Los expertos en derecho deportivo sugieren que este proceso judicial podría tardar meses en resolverse, pero sentaría un precedente vital para evitar futuras acusaciones sin sustento en el entorno del futbol profesional.

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Comunicado del Barcelona tras rueda de prensa de Pérez. X / @FCBarcelona

Un panorama incierto para el futbol español

La rivalidad trasciende el terreno de juego y amenaza con desestabilizar la armonía comercial del campeonato español en su totalidad.

Mientras el líder blanco busca la reelección para "devolver el club a los socios" y limpiar su nombre de rumores sobre su salud, la escuadra culé se enfoca en proteger su legado histórico. Los aficionados de ambos bandos observan con asombro cómo los despachos cobran mayor protagonismo que el balón, generando un clima de incertidumbre total en vísperas de la próxima temporada.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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