Durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, "La Mañanera del pueblo", de este 13 de mayo, s e presentó el primer avance en video del auto eléctrico Olinia, el proyecto de vehículo desarrollado en México que fue anunciado de manera oficial en enero de 2025.

Aunque por ahora solo se mostró un adelanto visual, la realidad es que el proyecto ya alcanzó una etapa más avanzada. Y es que, después de aproximadamente 18 meses desde su anuncio, el auto eléctrico Olinia ya cuenta con un prototipo físico funcional, algo que dentro de la industria automotriz representa un paso importante para cualquier desarrollo.

La importancia del prototipo del auto eléctrico mexicano

De entrada, un prototipo significa que el vehículo dejó de ser únicamente una idea, render o concepto digital. En términos automotrices, este sirve para demostrar que el proyecto existe técnicamente, que puede moverse hacia pruebas, validaciones y eventualmente entrar a una posible producción.

Esto significa básicamente el auto Olinia ya pasó de la etapa conceptual a una fase donde puede comenzar a validarse como vehículo real.

Aunque el avance fue mostrado durante "La Mañanera", la presentación oficial del prototipo del Olinia se realizará el próximo 7 de junio, en el marco de la inauguración del Mundial 2026.

Además, durante la muestra en Palacio Nacional se adelantó que el 6 de junio también se dará a conocer una versión enfocada en carga ligera, pensada para pequeñas cargas y movilidad urbana.

Sin embargo, uno de los puntos más importantes es que el proyecto ya no parece únicamente una iniciativa experimental. Y es que, de acuerdo con lo mostrado, detrás del desarrollo participan más de 80 académicos y técnicos, algo que busca darle soporte técnico al vehículo desde universidades y centros especializados.

Olinia, un intento por desarrollar un vehículo eléctrico nacional

Actualmente, México se mantiene como uno de los países más importantes dentro de la manufactura automotriz mundial, colocándose entre los principales productores de vehículos a nivel global, por debajo de mercados como China y Estados Unidos.

Bajo ese contexto, el Olinia representa un intento por desarrollar un vehículo eléctrico nacional en medio de una industria donde China domina gran parte de la conversación tecnológica y de producción.

Aunque todavía falta conocer especificaciones, autonomía, costos reales de producción y capacidad industrial, la aparición del prototipo deja ver que el proyecto sigue avanzando y ya cuenta con una base física funcional.

De acuerdo con lo adelantado durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el desarrollo a gran escala del Olinia comenzaría entre agosto y septiembre de este mismo año. Eso significaría entrar a etapas más complejas relacionadas con pruebas, validación industrial y posibles procesos de manufactura.

Por ahora, el vehículo todavía se mantiene como un prototipo. Sin embargo, el hecho de que ya exista físicamente cambia el panorama frente a lo que se había mostrado desde enero de 2025.

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