La Presidenta Claudia Sheinbaum respondió este martes desde "La Mañanera" a las afirmaciones realizadas por la televisora propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego sobre el supuesto ejercicio de censura de la Mandataria tras decir " No vean TV Azteca ". La Jefa del Ejecutivo declaró: " Ellos dicen que es una censura; no es una censura, es una opinión ".

El pasado lunes, luego de "La Mañanera" de la Presidenta, la televisora del empresario emitió un comunicado en el que acusó a Sheinbaum por ejercer un acto directo de censura en contra de su canal y, por lo tanto, en contra de los mexicanos.

" Lo que usted hizo hoy [lunes 25 de mayo], y tenemos que decirlo con todas sus letras, es un intento evidente de censura y una agresión directa a la libertad de expresión y de prensa ", dicta el documento emitido en respuesta a la Presidenta.

Sheinbaum explica el origen de las rencillas de Salinas Pliego con la 4T

Este martes, desde Palacio Nacional, la Mandataria respondió a las acciones de Salinas Pliego a través de su televisora, luego de que este emitiera el mismo mensaje contra los dichos del Ejecutivo durante toda la barra de programación.

Sheinbaum declaró que el empresario mexicano actúa desde el enojo desde el inicio del gobierno de Morena, que inició con la administración de Andrés Manuel López Obrador en 2018, debido a que autoridades judiciales desecharon sus amparos interpuestos para evitar pagar una cuantiosa deuda fiscal ante Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) .

La Presidenta aseveró que desde que la llamada 4T entró al gobierno "prácticamente la televisora se ha dedicado a reproducir contenidos, muchos de ellos falsos, de nuestro gobierno y del gobierno del presidente López Obrador, ¿por qué ocurrió esto? Él debía impuestos ", ella declaró que el empresario no los paga "porque había amparos, amparos... por muchos años. [...] Ni siquiera impuestos que había generado el SAT [Servicio de Administración Tributaria] durante el gobierno de López Obrador, sino en el periodo de [Felipe] Calderón y [Enrique] Peña. Ellos se ampararon, tienen derecho, hasta que la Suprema Corte dice 'tiene razón un Tribunal y deben pagar los impuestos' . [...] Eso no le gustó a quien tiene la televisora, entonces decidió atacar al gobierno", explicó la Mandataria.

Sheinbaum niega censura: Es una opinión

"Cuando ayer dije 'no vean TV Azteca', ellos dicen que es una censura; no es una censura, es una opinión", sentenció la Presidenta, quien explicó que el empresario puede seguir hablando y reproduciendo mensajes desde su televisora y no será castigado por el Gobierno de México, incluso si se llegan a levantar, según afirmó, mentiras .

La Mandataria expresó que el espacio de "La Mañanera" seguirá siendo para informar "con la verdad" al pueblo de México, pero que cada persona podrá decidir qué es lo que consume.

"Pueden seguir hablando, pero nosotros también tenemos la responsabilidad de informar porque el derecho a la información es constitucional, de informar lo que es mentira y lo que es verdad", dijo.

"Cuando digo 'no vean una televisora', pues es una opinión porque no estoy ejerciendo el poder del Estado para censurar a una televisora. En el pasado sí censuraban y ellos lo saben", sentenció.

¿Será el fin de las concesiones?

Ante el cuestionamiento realizado a la Presidenta sobre si buscará la forma de quitar concesiones a medios o, en este particular, televisoras, Sheinbaum declaró que no y que, por el contrario, debería haber más .

"No vamos a entrar a un tema de quitar concesiones, porque eso es lo que ellos quieren; en todo caso, que haya más y que haya más competencia. Pero no vamos a entrar a ese proceso. Lo que tenemos es este espacio para decirle al pueblo de México qué está pasando .

"Ellos están haciendo política desde su televisora, no están ejerciendo el derecho a la información. [...] ¿Por qué están enojados? Porque tuvieron que pagar impuestos y ese enojo lo traducen en información falsa. ¿Los censuramos? Fíjense que no, pero damos nuestro punto de vista", finalizó.

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FF