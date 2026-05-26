La tasa de informalidad laboral en México se ubicó en 54,8 % en el primer trimestre de 2026, un aumento del 0.5 % respecto al mismo periodo del año anterior, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Lee también: SIP y Alianza de Medios advierten RIESGO para la libertad de prensa tras llamado de Sheinbaum de no ver TV Azteca

“En el primer trimestre de 2026, la suma de las personas, en todas las modalidades de empleo informal, fue de 32.6 millones”. "Esto representó el 54.8 % de la población ocupada (tasa de informalidad laboral): un alza de 583.000 personas respecto al mismo lapso de 2025", apuntó el organismo autónomo en su reporte.

Solo en el sector informal se registraron 17.6 millones de personas, 604 mil más que en el primer trimestre de 2026, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los estados con mayor proporción de trabajadores informales

Los estados con mayor proporción de trabajadores informales fueron Oaxaca (79.9 %), Guerrero (76.4 %) y Chiapas (75.3 %). En contraste, las tasas más bajas se registraron en Coahuila (34.2 %), Chihuahua y Nuevo León (34.9 %) y Baja California (37.6 %).

Las cifras de la informalidad se dan luego del alza al 2.6 % de la tasa de desocupación nacional en el primer trimestre del año, lo que significa que 1.6 millones de personas en el país se encuentran sin empleo, cantidad similar al mismo periodo de 2025.

Las cifras reflejan el comportamiento económico de México, que creció al 0.6 % en 2025, pese a la incertidumbre por la guerra comercial desatada por Estados Unidos y tras el crecimiento de 0.6 % del PIB en el primer trimestre de 2026, según las cifras definitivas que el Inegi divulgó la semana pasada.

El instituto describe como sector informal a todas aquellas personas que trabajan en unidades económicas no registradas, principalmente pequeños negocios o micronegocios familiares, sin obligaciones fiscales ni acceso a seguridad social.

También se suman otros rubros como el trabajo doméstico sin contrato, las labores agropecuarias sin seguridad social y los empleos en empresas o instituciones donde los trabajadores carecen de prestaciones.

Del total de personas que trabajan en la informalidad, 7.7 millones están empleadas en empresas, gobierno e instituciones, 5.2 millones en el sector agropecuario y 2.2 millones se ocupan en el trabajo doméstico remunerado.

13.4 millones de mujeres se encuentran laborando en la informalidad

Por género, 13.4 millones de mujeres se encuentran laborando en la informalidad, 240 mil más que en el trimestre enero-marzo de 2025; mientras que 19.2 millones de hombres se encuentran en esta situación, un incremento de 343.000 respecto al mismo periodo del año anterior.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS