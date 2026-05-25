La Comisión Permanente convocó el pasado 21 de mayo a la celebración de una Sesión del Congreso General para instalar el Primer Periodo Extraordinario, el cual se llevará a cabo este martes 26 de mayo, según informó la presidenta del Senado y de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo Juárez. Durante este tiempo, se discutirán las propuestas de reforma de la Presidenta Claudia Sheinbaum, entre ellas, la que busca aplazar hasta 2028 la segunda elección judicial y crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas .

De acuerdo con la agenda legislativa difundida por Castillo, la Cámara de Diputados actuará como Cámara de origen y el Senado como Cámara revisora en el análisis de las iniciativas.

La reforma judicial

El asunto central será la revisión de una reforma constitucional enviada por la Presidenta para aplazar la segunda elección del Poder Judicial, tanto para la sede federal como para las locales, de 2027 a 2028.

Este será el segundo proceso electoral al que se somete el Poder Judicial mexicano desde la reforma de 2024 y luego de los comicios de junio de 2025, donde casi cien millones de ciudadanos estaban llamados al voto y solo un 13 % participó.

El fin del crimen organizado en la política

El paquete también incluye una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear un órgano dentro del Instituto Nacional Electoral (INE) que revise de manera previa la probidad de las personas postuladas por los partidos políticos.

Con ello, el Congreso abordará uno de los puntos que el Gobierno de México ha presentado como parte de una agenda de integridad en candidaturas, en un contexto de mayor escrutinio público sobre los perfiles de quienes compiten por cargos de elección popular, ante las acusaciones de eventuales nexos con organizaciones criminales.

La propuesta explicada por Alcalde: Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas

El pasado 21 de mayo, la Presidenta compartió que enviará una propuesta formal de reforma electoral para evitar que se postulen candidatos y candidatas con "riesgo" de vínculo con la delincuencia organizada .

La Mandataria explicó que se trata de una propuesta que estaba incluida en desde el Plan A (la primera propuesta de reforma electoral) y que ahora, de ser aprobada en periodo extraordinario por las cámaras de Diputados y Senadores, sería aplicable durante el proceso electoral del 2027.

La consejera jurídica de la Presidenta, Luisa María Alcalde, detalló en qué consiste la propuesta de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Mandataria, para la cual se tiene prevista la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, dependiente del INE.

La Comisión sería un vínculo entre los partidos políticos que voluntariamente decidan participar y las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia para recibir y consultar los nombres de los aspirantes a candidaturas con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre la existencia de información para establecer un posible "riesgo razonable" de vínculos con la delincuencia organizada.

El trabajo que se espera en el Congreso

El periodo extraordinario coincidirá también con la Asamblea Parlamentaria Euro Latinoamericana (EuroLat), que tendrá como sede el Senado mexicano y cuyas sesiones se desarrollarán del martes 26 al jueves 28 de mayo.

La agenda legislativa prevé que, una vez instalados los trabajos, los dictámenes avancen primero en San Lázaro y después sean remitidos al Senado para su revisión.

Con información de EFE.

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