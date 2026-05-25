Inegi: México registra un superávit comercial por aumento interanual en exportaciones

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer este lunes que México tuvo un superávit comercial de 4 mil 520 millones de dólares tras una subida de 32.6 % de las exportaciones en abril pasado .

El superávit de abril, que no registró variación significativa con respecto al del mismo mes del año pasado, tiene lugar después de la cifra positiva de 5 mil 932 millones de dólares del pasado marzo.

Aumento en exportaciones petroleras y no petroleras

La disminución mensual, respecto a marzo, "se originó de una reducción en el superávit de la balanza de productos no petroleros" y "de un mayor déficit de la balanza de productos petroleros", apuntó el organismo autónomo en su reporte.

Según el Inegi, las exportaciones totales aumentaron un 32.6 % interanual en abril, hasta los 72 mil 42 millones de dólares .

Las ventas petroleras aumentaron interanualmente un 7.9 %, situándose en 2 mil 47 millones de dólares , mientras que las no petroleras crecieron un 33.5 %, hasta los 66 mil 994.8 millones .

Dentro de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron 34.8 % a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo, 26.7 por ciento".

El historial mexicano en el contexto internacional con EU

El año pasado México logró un superávit comercial de 771 millones de dólares, a diferencia del déficit de 8 mil 212 millones de 2024 .

El motivo fue una balanza comercial fortalecida por el sector manufacturero, en un contexto de menor dependencia del petróleo y mayor diversificación de mercados.

Una cuarta parte de la economía mexicana depende de las exportaciones a EU, motivo por el cual tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como el Banco Mundial pronosticaron una recesión para el país a causa de la subida de aranceles ordenada por Donald Trump, pero finalmente la logró esquivar.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF