Inegi: México registra un superávit comercial por aumento interanual en exportaciones

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer este lunes que México tuvo un superávit comercial de 4 mil 520 millones de dólares tras una subida de 32.6 % de las exportaciones en abril pasado.El superávit de abril, que no registró variación significativa con respecto al del mismo mes del año pasado, tiene lugar después de la cifra positiva de 5 mil 932 millones de dólares del pasado marzo.La disminución mensual, respecto a marzo, "se originó de una reducción en el superávit de la balanza de productos no petroleros" y "de un mayor déficit de la balanza de productos petroleros", apuntó el organismo autónomo en su reporte.Según el Inegi, las exportaciones totales aumentaron un 32.6 % interanual en abril, hasta los 72 mil 42 millones de dólares.Las ventas petroleras aumentaron interanualmente un 7.9 %, situándose en 2 mil 47 millones de dólares, mientras que las no petroleras crecieron un 33.5 %, hasta los 66 mil 994.8 millones.Dentro de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron 34.8 % a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo, 26.7 por ciento".El año pasado México logró un superávit comercial de 771 millones de dólares, a diferencia del déficit de 8 mil 212 millones de 2024.El motivo fue una balanza comercial fortalecida por el sector manufacturero, en un contexto de menor dependencia del petróleo y mayor diversificación de mercados.Una cuarta parte de la economía mexicana depende de las exportaciones a EU, motivo por el cual tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como el Banco Mundial pronosticaron una recesión para el país a causa de la subida de aranceles ordenada por Donald Trump, pero finalmente la logró esquivar.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF