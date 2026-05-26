La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció este martes el trabajo realizado por Andy López Beltrán al frente de la Secretaría de Organización de Morena, luego de que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador presentara su renuncia para competir por una diputación federal en Tabasco.

Durante "La Mañanera del pueblo" en Palacio Nacional, Sheinbaum destacó la labor desempeñada por López Beltrán dentro de la estructura partidista y señaló que encabezó una etapa de crecimiento para Morena.

"Muy buen trabajo hizo Andrés", expresó la Mandataria al referirse a la afiliación de cerca de 12 millones de personas al partido guinda.

Además, la Presidenta calificó a Andy López Beltrán como "un buen organizador" y destacó la decisión que tomó para dejar su cargo y participar en el proceso electoral.

"Buenísimo trabajo como secretario de Organización, y él tomó la decisión de dejar la Secretaría de Organización de Morena e irse a competir", señaló Sheinbaum.

Sheinbaum destaca reacomodo en Morena

En sus declaraciones, Claudia Sheinbaum también hizo referencia al reacomodo interno dentro de Morena tras la salida de Andy López Beltrán y la llegada de Ariadna Montiel como dirigente nacional del partido, en lugar de Luisa María Alcalde.

La Mandataria Federal reconoció además el desempeño de otros perfiles ligados al movimiento, entre ellos el de Alcalde y Citlalli Hernández.

"Luisa María hizo un excelente papel, extraordinario, aquí me está ayudando muchísimo. Ariadna, pues es de primera. Andrés, de primera. Todos son muy buenos", expresó.

Sobre Citlalli Hernández, Sheinbaum recordó que dejó la Secretaría de Mujeres para integrarse a las tareas de operación política dentro de Morena.

Andy López Beltrán buscará diputación federal en Tabasco

Andy López Beltrán presentó su renuncia a la Secretaría de Organización de Morena para contender por una diputación federal por el VI Distrito Electoral de Tabasco.

En una carta dirigida a la dirigente nacional Ariadna Montiel Reyes, explicó que su decisión responde a su intención de competir mediante elección popular en un distrito que comprende los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

Junto con su renuncia, López Beltrán entregó un balance de resultados obtenidos durante un año y siete meses al frente de la Secretaría de Organización.

Entre los avances, mencionó el incremento de millones de nuevos militantes en el padrón de afiliados y la credencialización de cerca de siete millones de personas.

También aseguró que durante su gestión se conformaron Consejos Municipales en mil 952 municipios, equivalentes al 97.60% de los municipios del país con régimen de partidos.

"Gracias a estas acciones, hoy podemos afirmar con orgullo que nuestro partido es la organización política más grande en la historia de México y una de las más grandes del mundo. Pero, sobre todo, una de las más organizadas", afirmó López Beltrán en su misiva.

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