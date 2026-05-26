¿Hay desabasto de gasolina en México? Pemex aclara suministro de combustible

Aunque durante la semana pasada se registraron algunas estaciones sin combustible, Petróleos Mexicanos (Pemex) descartó que se registre desabasto de gasolina en el país .

"Respecto a versiones periodísticas y en redes sociales sobre un supuesto desabasto de combustibles en algunas regiones del país, Pemex informa que cuenta con producto suficiente para abastecer a nuestros clientes y que nuestro suministro opera de manera regular ", aseguró la paraestatal en sus redes sociales.

Empresarios del sector gasolinero advirtieron la semana pasada del desabasto de combustible en por lo menos 11 estados del país, incluyendo Jalisco.

De acuerdo con reportes, el desabasto se registró en estados como Aguascalientes, Zacatecas, Chihuahua, Nuevo León, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, entre otros.

Según los despachadores, el desabasto se registra tanto en Magna como en Premium, y se debe a los bajos niveles de inventarios que tienen algunas terminales de almacenamiento .

Guadalajara sí presentó desabasto

En la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) esta semana se pudo constatar que algunas estaciones no tenían combustible . Tal es el caso de la gasolinera ubicada en la Glorieta Minerva, la cual no tuvo combustible el jueves de la semana pasada.

EL INFORMADOR / A. Navarro

"Nos quedamos sin combustible y no sabemos hasta cuándo nos van a traer", dijo un despachador.

El desabasto de combustible se registra en un contexto marcado por presiones en los costos internacionales de los combustibles por la crisis de Medio Oriente, ajustes en el mercado interno y topes a la gasolina Magna y el diésel que se han vuelto insostenibles .

Trascendió que, para enfrentar el desabasto, se han aplicado medidas temporales para cubrir la demanda , como el traslado de diésel de Zapopan a Lagos de Moreno, de combustibles de la planta de El Castillo a Manzanillo.

Esta semana muchos conductores tapatíos acudieron a cargar gasolina para empezar la semana y se enfrentaron a una nueva actualización en las tarifas de los combustibles.

De acuerdo con los datos oficiales de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), los costos promedio en la capital de Jalisco muestran ligeras variaciones: la gasolina Magna (verde) se cotiza este martes en 23.87 pesos por litro, siendo la opción más buscada; por su parte, la gasolina Premium (roja) alcanza los 28.77 pesos por litro.

En cuanto al diésel, utilizado por vehículos de carga, el precio se ubica en 26.95 pesos por litro en las estaciones de Pemex y otras franquicias privadas que operan en la zona metropolitana.

Los precios promedio reportados al viernes pasado eran 23.68 para la regular, 28.46 para la Premium y 27.33 para el diésel.

Este martes en Jalisco los precios promedio son de 23.99 pesos por litro para la gasolina regular, 29.27 para la Premium y 27.45 para el diésel .

EL INFORMADOR / A. Navarro

No es desabasto, es aumento de demanda

Alejandro Montufar, director de Petro Intelligence, explicó que no hay desabasto, sino que Pemex está vendiendo más y por eso está tardando más en la entrega del producto .

"Hemos ya identificado casos de reubicación de la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Guanajuato y Michoacán a Tula, Hidalgo. Aumento en última milla de 50 centavos por litro a 2.5 pesos por litro. Nuevamente, loable pero compleja la mitigación propia de Pemex en los precios: se necesita que la mitigación sea 100 % vía IEPS", explicó.

Añadió que el pacto está generando mayores costos logísticos, incrementando el reto de cumplir con el objetivo en diésel. "Los importadores privados salen del mercado por sus altos precios y Pemex aumenta su venta, pero reubicando despacho en otras TAR, encareciendo la última milla", precisó.

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FF