El ataque del Cártel Nueva Generación (CNG) en Zamora, Michoacán, que dejó seis policías heridos, revela una cruenta venganza ordenada por el "Tío Lako", cercano al abatido "Mencho". Este capo, ligado al asesinato de la alcaldesa de Cotija y al derribo de un helicóptero militar, hoy desafía al Estado desatando el terror.

El pasado viernes, seis elementos de la Guardia Civil (GC) quedaron lesionados —tres de ellos de gravedad—, además de un joven, durante un ataque del Cártel Nueva Generación (CNG), en el municipio de Zamora.

Las áreas de inteligencia revelaron que la célula delictiva de esa organización criminal que perpetró el atentado contra las fuerzas estatales está bajo el mando de Heraclio Guerrero Martínez, alias el "Tío Lako" .

Las fuentes consultadas atribuyeron el ataque armado a ese jefe regional del CNG debido a que fuerzas federales les asestaron un duro golpe ese mismo día por la mañana, en el municipio de Jiquilpan.

Además, añadieron, autoridades estatales y federales realizan operativos recurrentes en esa región del occidente michoacano.

Así fue la agresión del pasado 22 de mayo

La agresión del pasado 22 de mayo ocurrió mientras los oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública estatal cargaban sus unidades de combustible en una gasolinería ubicada sobre el libramiento de esa ciudad, a 181 kilómetros de la capital michoacana.

Los informes señalan que los sujetos armados viajaban en varios vehículos, desde donde abrieron fuego en contra de los policías, quienes repelieron la agresión, lo cual derivó en un enfrentamiento.

El joven civil que quedó entre el fuego cruzado no tenía ninguna relación con el grupo criminal involucrado .

Varios de los agresores también resultaron lesionados, pero fueron auxiliados por otros sicarios.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Michoacán desplegó un operativo por aire y tierra para ir en busca de los responsables de este hecho criminal, apoyada por fuerzas federales y de la Fiscalía General de Michoacán.

"La Guardia Civil mantiene reforzada la operatividad en la región de Zamora mediante patrullajes, labores de investigación, análisis táctico y acciones preventivas coordinadas para preservar el orden y garantizar la seguridad de la población", informó la SSP.

Las áreas estatales y federales de seguridad advirtieron que el CNG busca ingresar y apoderarse de ese municipio productor de berries, localizado en los límites de los estados de Michoacán y Jalisco .

Perfil del “Tío Lako” ¿Quién es y por qué lo buscan?

Heraclio Guerrero Martínez, "Tío Lako", es señalado como presunto responsable del secuestro y asesinato de la alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa , entre otras cosas.

Es considerado uno de los principales generadores de violencia y de los operadores más cercanos a Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho" , fundador y líder del CNG, abatido el pasado 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco.

Incluso, las autoridades confirmaron que su hijo, Rubén Guerrero Valadez, alias el "R1" o "El Láminas", también fue abatido durante el operativo donde falleció "El Mencho" .

Junto con sus sobrinos, Javier y Adrián Alonso Guerrero Covarrubias, alias "El 8", así como Ricardo Ruiz Velas, "El Doble R", el "Tío Lako" controla la parte occidente de Michoacán y los Altos Norte de Jalisco. También los municipios sureños de Zacatecas y los de Jalisco que colindan con Michoacán.

Esa familia es señalada como la responsable de derribar un helicóptero del Ejército Mexicano en Ocotlán el 1 de mayo de 2015, donde murieron 18 militares y dos elementos de la ahora extinta Policía Federal.

El "Tío Lako" fue detenido en 2015 como presunto autor intelectual del asesinato del fundador de las autodefensas y candidato de Morena a la alcaldía de Yurécuaro, Enrique Hernández Salcedo; sin embargo, poco después fue liberado por falta de elementos.

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OA