Alrededor del mediodía de este jueves 19 de marzo, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió a su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier, en el Museo Maya de Cancún, Quintana Roo.

Los gobernantes tendrán una reunión donde abordarán la cooperación comercial, inversión, educación y cultura, poco antes de la firma de la modernización del acuerdo con la Unión Europea (UE).

Entre los miembros del gabinete legal de la Presidenta, acudieron el canciller, Juan Ramón de la Fuente; el secretario de Hacienda, Edgar Amador; la secretaria de Energía, Luz Elena González, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

México, principal socio comercial de Alemania en América Latina

Tras un encuentro previo, el canciller De la Fuente subrayó en un comunicado que "las empresas alemanas han desempeñado un papel esencial en el desarrollo de la base industrial mexicana, particularmente en sectores como el automotriz, la ingeniería, los químicos, el farmacéutico y la manufactura avanzada".

Asimismo, indicó que México es el principal socio comercial de Alemania en América Latina, con más de 2 mil 100 empresas alemanas operando en el país y generando más de 300 mil empleos.

Ambos encabezaron una breve ceremonia protocolaria en la que se entonaron los himnos nacionales de México y Alemania, para posteriormente recorrer el recinto.

Se trata de la segunda visita de Steinmeier a México, en esta ocasión acompañado por una comitiva oficial y una delegación de empresarios alemanes.

De acuerdo con la Presidenta mexicana, durante el encuentro se prevé abordar temas como cooperación comercial, inversión, educación y cultura, en el contexto de la modernización del acuerdo global entre México y la Unión Europea, que definirá las relaciones bilaterales en las próximas décadas.

Tras la reunión, Sheinbaum tiene previsto ofrecer un discurso en la inauguración de la 89 Convención Bancaria de la Asociación de Bancos de México (ABM), que se celebra también en Cancún.

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MB