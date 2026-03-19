Jueves, 19 de Marzo 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

México exige a EU investigación tras muerte de connacional

La SRE condenó la muerte de otro connacional que se encontraba detenido en el Glades County Detention Center, Florida

Por: SUN .

La SRE exigió una investigación pronta y exhaustiva por la muerte de un joven de 19 años de edad bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. AP/ Y. Iwamura.

La SRE exigió una investigación pronta y exhaustiva por la muerte de un joven de 19 años de edad bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. AP/ Y. Iwamura.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) condenó la muerte de otro connacional que se encontraba detenido en el Glades County Detention Center, Florida, bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE en inglés).

El Gobierno de México, a través de la SRE, exigió una investigación pronta y exhaustiva por la muerte del joven de 19 años de edad y enfatizó que estos fallecimientos resultan inaceptables.

LEE: Diputados lanzan convocatoria para renovar el INE; elegirán a tres consejeros rumbo a 2035

"Se procederá con las gestiones diplomáticas pertinentes para exhortar activamente al Gobierno federal estadounidense a atender las condiciones que facilitan este tipo de sucesos lamentables. Se utilizarán todas las vías legales posibles para asegurar el acompañamiento a los familiares", dijo la SRE a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente.

Además, solicitó determinar responsabilidades y establecer garantías efectivas de no repetición.

La Cancillería indicó que el consulado general de México en Miami activó el protocolo consular correspondiente, visitó el centro de detención y continuará con las gestiones para brindar asistencia y acompañamiento consular a los familiares.

A través de la representación, se han solicitado formalmente los reportes y documentación necesaria para el pleno esclarecimiento de los hechos.

Apuntó que las autoridades estadounidenses señalaron que el caso se encuentra actualmente bajo investigación.

LEE: ¿Cayó un familiar del "Mayo" Zambada en Sinaloa? Esto se sabe

La Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró su compromiso de velar por la protección y la dignidad de las personas mexicanas en Estados Unidos "y no escatimará en emplear todos los recursos jurídicos y diplomáticos disponibles para defender los derechos de su comunidad en el exterior".

SV

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones