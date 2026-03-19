México exige a EU investigación tras muerte de connacional

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) condenó la muerte de otro connacional que se encontraba detenido en el Glades County Detention Center, Florida, bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE en inglés).

El Gobierno de México, a través de la SRE, exigió una investigación pronta y exhaustiva por la muerte del joven de 19 años de edad y enfatizó que estos fallecimientos resultan inaceptables.

"Se procederá con las gestiones diplomáticas pertinentes para exhortar activamente al Gobierno federal estadounidense a atender las condiciones que facilitan este tipo de sucesos lamentables. Se utilizarán todas las vías legales posibles para asegurar el acompañamiento a los familiares", dijo la SRE a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente.

Además, solicitó determinar responsabilidades y establecer garantías efectivas de no repetición.

La Cancillería indicó que el consulado general de México en Miami activó el protocolo consular correspondiente, visitó el centro de detención y continuará con las gestiones para brindar asistencia y acompañamiento consular a los familiares.

A través de la representación, se han solicitado formalmente los reportes y documentación necesaria para el pleno esclarecimiento de los hechos .

Apuntó que las autoridades estadounidenses señalaron que el caso se encuentra actualmente bajo investigación.

La Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró su compromiso de velar por la protección y la dignidad de las personas mexicanas en Estados Unidos "y no escatimará en emplear todos los recursos jurídicos y diplomáticos disponibles para defender los derechos de su comunidad en el exterior".

SV