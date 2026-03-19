VIDEO capta momento exacto de la explosión en la Refinería Olmeca

Un incendio registrado durante la madrugada del martes en las inmediaciones de la Refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, municipio de Paraíso, Tabasco, dejó un saldo de cinco personas fallecidas, de acuerdo con información oficial de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Según explicó la empresa productiva del Estado, las intensas lluvias que se presentaron en la zona provocaron el desbordamiento de aguas aceitosas hacia el exterior de la barda perimetral de la refinería. Este derrame generó un estancamiento del líquido, el cual posteriormente se incendió fuera de las instalaciones principales.

Pemex indicó que esta situación derivó en el siniestro que terminó con la vida de cinco personas.

Víctimas sin identificar

La dependencia confirmó que entre las víctimas se encuentra una trabajadora de Pemex. Las otras cuatro víctimas serían trabajadores de una empresa externa que prestaba servicios en la refinería.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre sus identidades ni sobre las labores que realizaban.

Difunden videos en redes sociales

A través de redes sociales comenzaron a difundirse videos en los que se observa la magnitud del incendio, el cual abarcó un perímetro considerable en las cercanías de uno de los accesos del personal.

Ante la emergencia, trabajadores que se encontraban de guardia fueron evacuados a zonas seguras, mientras que el personal del turno matutino no pudo ingresar de inmediato debido a las labores para controlar el fuego.

Elementos de Pemex, cuerpos de emergencia y fuerzas federales acudieron al lugar para atender la situación y realizar las maniobras necesarias para sofocar el incendio.

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya investiga las causas que originaron el incendio ocurrido en la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco.

Con información del Universal

MF