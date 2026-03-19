Juicio contra Caro Quintero se realizará en Nueva York; comenzará en ESTA fecha

Rafael Caro Quintero ya cuenta con una fecha para ser enjuiciado en Nueva York, Estados Unidos. La fiscalía acordó no buscar la pena de muerte contra el cofundador del extinto Cártel de Guadalajara, pero sí podría ser condenado a cadena perpetua.

El juez Frederic Block fijó para el 8 de marzo de 2027 el inicio del juicio del narcotraficante mexicano; sin embargo, la situación podría cambiar si el capo llega antes a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, aunque expertos legales señalan que sería prácticamente imposible que el gobierno acepte en su caso .

Antes de la audiencia del 8 de marzo de 2027, se dictaminó que habrá una audiencia de seguimiento el próximo 17 de junio .

La audiencia de Caro Quintero

Caro Quintero compareció este jueves ante el juez Block en la corte del Distrito Este de Nueva York para una audiencia previa al inicio de juicio.

El capo está acusado, entre otros cargos, de dirigir una empresa criminal y de asesinato, incluyendo el secuestro, tortura y homicidio de Enrique "Kiki" Camarena, agente especial de la DEA, en 1985.

No culpable

Caro Quintero fue uno de los 29 narcotraficantes y criminales que el Gobierno de México entregó a Estados Unidos el 27 de febrero de 2025 . Su primera comparecencia ocurrió un día después.

El mexicano se declaró no culpable de los cargos que se le imputan y, desde su reclusión, la defensa ha pedido infructuosamente relajar las severas condiciones de aislamiento en que se encuentra.

El defensor Mark DeMarco se ha quejado de que su cliente está recluido en el Centro Metropolitano de Detención: permanece en una celda de 3.3 metros cuadrados en la que el equipo legal ni siquiera puede reunirse con él para preparar adecuadamente el caso, debido a que está sometido a Medidas Administrativas Especiales que incluyen 23 horas de aislamiento. Además, la defensa alega que el acusado enfrenta serios problemas de salud .

¿Quién es Caro Quintero?

Caro Quintero fue cofundador del extinto Cártel de Guadalajara y luego cabecilla del Cártel de Sinaloa. Además de los cargos aquí expuestos, enfrenta dos más: uno por conspiración para la distribución internacional de narcóticos y otro por uso ilegal de armas de fuego para promover el narcotráfico.

Con información de SUN.

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