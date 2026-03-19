La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió este jueves 19 de marzo si existe la posibilidad de que se reúna pronto con el rey de España, Felipe VI, en el marco de la Mundial de Futbol 2026 que será inaugurado en México.

Sheinbaum confirmó que el grupo de trabajo del Gobierno federal para la organización del Mundial de 2026 envió invitaciones a jefes de Estado con los que México mantiene relaciones diplomáticas para asistir a la inauguración del torneo, entre ellas al rey de España, Felipe VI .

Durante su conferencia matutina, la Mandataria explicó que las cartas fueron enviadas como parte de la estrategia diplomática y de coordinación internacional rumbo a la justa deportiva, y precisó que la responsable de este proceso ha sido Gabriela Cuevas Barrón, coordinadora de los trabajos del Gobierno de México para el Mundial de 2026.

Lo anterior, al ser cuestionada sobre que surgieran versiones periodísticas acerca de una supuesta invitación dirigida específicamente al monarca español.

¿Sheinbaum se reunirá con el rey de España, Felipe VI?

A pregunta expresa sobre si el rey de España viene a México, se podría reunir con él; Sheinbaum respondió: "Ya vamos a ver" .

Al respecto, Sheinbaum aclaró que no se trata de un caso aislado, sino de una convocatoria general enviada a todos los países con los que México sostiene relaciones diplomáticas.

"Gabriela Cuevas envió a todos los países del mundo. A todos, invitación para que vinieran al Mundial y de ahí, pues, estaba el rey de España. Pero son todos los países con los que tiene México relación", señaló la Presidenta.

El Mundial de 2026 lo organizan México junto con Estados Unidos y Canadá.

¿Con cuántos países mantiene relaciones diplomáticas México?

Cabe mencionar que México mantiene relaciones diplomáticas con alrededor de 193 países, a los cuales podrían ser invitados, según las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Entre los países con los que tiene relación es con Cuba, Venezuela, Rusia, China, entre otros.

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