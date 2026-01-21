El gobernador de Sinaloa por Morena, Rubén Rocha Moya, aseguró este 21 de enero que existe un operativo para localizar a la creadora de contenido en Tiktok Nicholette (Nicole Pardo Molina) .

El mandatario estatal aseguró que el Ejército Mexicano participa en un operativo desplegado de búsqueda de la joven, cuya privación de la libertad fue grabada por las cámaras del vehículo que ella conducía .

El caso está en manos de Seguridad de Sinaloa

Señaló que este caso, registrado la tarde del martes pasado en el fraccionamiento de la Isla Musala, en Culiacán, fue abordado en la Mesa de Seguridad del Estado, en la que se conoció que el personal militar que acudió a verificar la acción delictiva tomó las medidas necesarias de búsqueda de este joven.

Lee también: Embajador de EU en México destaca envío de 37 reos ligados a cárteles

Rocha Moya confesó que se sorprendió al ver el video en el que se observa como personas jóvenes, una de ellas armada, interceptan a la "tiktoker" y la obligan a subir a un vehículo de color blanco, en una de las calles del fraccionamiento mencionado.

Comentó que la unidad motriz que ella conducía, una Cybertruck, la cual quedó abandonada, tiene "la virtud de grabar", por lo que mantiene un operativo de búsqueda en la que participa el personal militar.

Ficha de búsqueda

La Fiscalía General del Estado emitió una ficha de búsqueda del Protocolo Alba de la joven de 20 años, la cual tiene una estatura de un metro con 62 centímetros, de complexión regular y cabello largo lacio de color castaño y tez clara.

Según el reporte que se emitió a las autoridades judiciales, la joven fue vista por última vez la tarde del martes pasado vistiendo un pantalón color negro, blusa color morado y huaraches de color negro. Además, tiene los ojos grandes de color café claros y ceja delgada.

Te puede interesar: Trump anuncia "entendimiento" sobre Groenlandia y decisión sobre aranceles

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF