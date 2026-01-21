Infonavit entrega las primeras viviendas del Bienestar en Michoacán

Esta mañana de martes, 21 de enero, fueron entregadas las primeras casas del Programa de Vivienda para el Bienestar en el estado de Michoacán.

El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el ingeniero Octavio Romero Oropeza, en compañía de la titular de la Sedatu, Edna Vega Rangel, y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, entregó las primeras 48 viviendas del Bienestar en el estado en enlace a la conferencia La Mañanera del Pueblo, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde Morelia, Michoacán.

Se construirán 50 mil viviendas del Bienestar en Michoacán

El director general destacó que, esta iniciativa forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y se contempla la construcción de 50 mil viviendas en el estado, por parte del Instituto, durante este sexenio.

Asimismo, informó que actualmente en la entidad ya se tienen proyectos con 8 mil viviendas, de las cuales 6 mil ya están en construcción, y agregó que durante el primer semestre de este año se iniciará la construcción de 18 mil más y, en el segundo, de otras 24 mil.

Esto significa que en 2026 se habrá iniciado la construcción de todas las viviendas contempladas en la meta para el estado.

Se invertirán en las construcciones 49 mil 200 millones de pesos

En su intervención, la titular de la Sedatu, Edna Vega Rangel, recordó que, en los próximos años, como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar y resultado del incremento derivado del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se invertirán en el estado 49 mil 200 millones de pesos, a través de 20 mil acciones de Conavi, 12 mil de Fovissste y 50 mil de INFONAVIT.

Además, indicó que, bajo la dirección del ingeniero Octavio Romero, el INFONAVIT se transformó y recuperó su vocación social, dejando de operar como un banco y construyendo vivienda para quienes más lo necesitan. Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reconoció que se está corrigiendo el rumbo en el INFONAVIT y que las viviendas al contar con 60 metros cuadrados cuentan con espacios suficientes.

El gobernador también agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum por este esfuerzo que beneficia a las familias michoacanas. Durante el evento de entrega, también se otorgaron constancias a 10 beneficiarios del programa INFONAVIT Solución Integral que por fin podrán ver liquidados sus créditos que se habían vuelto impagables. Asimismo, se entregaron de manera gratuita 42 cancelaciones de hipotecas a familias, quienes ahora cuentan con seguridad y certeza jurídica sobre su patrimonio.

