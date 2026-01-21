Como parte del procedimiento para convertirse en embajador de México en Reino Unido, Alejandro Gertz Manero comparecerá el día de mañana ante la Comisión primera de asuntos políticos e internacionales de la Comisión permanente, confirmó la senadora morenista Verónica Noemí Camino Farjat.

"Haremos la notificación a todos los integrantes para citarlos a la comisión, mañana estaríamos empezando esta comparecencia a las 11:30 de la mañana y tendremos ahí la intervención de los diferentes grupos parlamentarios", puntualizó en entrevista con medios de comunicación.

La legisladora explicó que como parte del protocolo, Alejandro Gertz Manero será el primero en hacer uso de la voz, y después los grupos parlamentarios emitirán sus preguntas, que serán respondidas por el exfiscal.

"Posteriormente, será la discusión en torno a esta ratificación, y ya una vez que concluyamos, si es de aprobarse, que estamos seguros que así será, ya le pasaremos el dictamen a la mesa directa para que este sea procesado en la siguiente sesión", indicó.

Camino Farjat aclaró que con ello queda descartada la posibilidad de un presunto fast track, e hizo votos porque la comparecencia se dé en el marco del respeto.

"Nosotros fuimos muy claros al decir que haríamos un proceso ordenado y esos fueron los acuerdos que tomamos con cada uno de los grupos, antes de la comisión tenemos la reunión con la junta directiva junto con las y los secretarios que me van a acompañar durante este proceso, y entonces ya empezaríamos en punto de las 11:30 esa comparecencia que se dará, creo yo, en el mayor de los órdenes y el respeto para el doctor Gertz", concluyó.

Se prevé que Alejandro Gertz Manero rinda protesta en la sesión del próximo lunes 26 de enero.

MB



