Un excomandante de pelotón danés, Martin Tamm Andersen, apenas puede creer lo que ha sucedido con la alianza entre Estados Unidos y Dinamarca hoy en día, mientras el presidente Donald Trump intensifica sus amenazas de apoderarse de Groenlandia, y considera la fuerza como una forma de lograrlo .

"Cuando Estados Unidos nos necesitó después del 11 de septiembre, estuvimos allí", dijo el veterano de 46 años en una entrevista desde el Museo de la Guerra Danés, en Copenhague, donde se exhibe el que alguna vez fue su vehículo blindado de transporte de personal.

"Como veterano y como danés, sabes, te sientes triste y muy sorprendido de que Estados Unidos quiera apoderarse de parte del Reino de Dinamarca", expresó. " Es una traición a la lealtad de nuestra nación hacia el país del norte y hacia nuestra alianza común, la OTAN [Organización del Tratado del Atlántico Norte] ".

Antes de su despliegue en Afganistán, Andersen también estuvo en Irak. Buenos amigos murieron y resultaron heridos en ambas guerras. Creía que su servicio en las guerras de Estados Unidos servía a la causa de la libertad y la democracia.

Andersen rememoró cuando las tropas estadounidenses y danesas eran camaradas en armas que arriesgaban sus vidas unos por otros en una causa común .

Para los veteranos daneses, se siente profundamente personal

Søren Knudsen, un veterano danés que sirvió dos veces en Afganistán, estaba viendo televisión el año pasado cuando escuchó al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, decir que Dinamarca "no estaba siendo un buen aliado". Vance estaba argumentando que Estados Unidos necesitaba tomar más "interés territorial" en Groenlandia por el bien de la seguridad del país del norte, y acusaba a la sede danesa de "no hacer su trabajo".

En su casa en Copenhague, Knudsen, de 65 años, guarda una foto donde sale flanqueado por niños en la ciudad afgana de Qalat. La misión, como Knudsen la entendía en ese momento, era ayudar a los estadounidenses a salvaguardar el futuro de la juventud de Afganistán. Al final de su segunda gira, sus colegas de Estados Unidos le dieron una bandera estadounidense como regalo de despedida.

Durante años exhibió con orgullo la bandera enmarcada y una Estrella de Bronce de Estados Unidos que honraba su servicio en Afganistán junto a otras medallas de su servicio militar.

Retiró la medalla y la bandera con angustia y las guardó .

La ira de los veteranos

Knudsen, quien es el vicepresidente de la Asociación de Veteranos Daneses, dijo que escucha diariamente de otros veteranos que expresan tristeza y dolor por cómo la administración de Estados Unidos se ha vuelto contra Dinamarca.

"Muchos veteranos que tienen heridas, ya sea en su alma o en su cuerpo, ciertamente sienten esto como una ofensa directa a su corazón", manifestó.

Los veteranos daneses están furiosos por cómo la retórica de la Casa Blanca ignora el derecho a la autodeterminación de Groenlandia y Dinamarca . También objetan fuertemente la afirmación de Trump de que Dinamarca, después de luchar junto a las fuerzas estadounidenses en tiempos de guerra, es incapaz de proteger los intereses de seguridad de Occidente en el Ártico.

Tanto Andersen como Knudsen dicen que entienden las preocupaciones sobre la seguridad en la región, pero están convencidos de que Dinamarca está lista para continuar haciendo lo que sea necesario dentro de la alianza de la OTAN para defender la región.

Trump por Groenlandia

Trump dijo al The New York Times la semana pasada que "la propiedad te da cosas y elementos que no puedes obtener solo firmando un documento".

Knudsen dice que una invasión estadounidense de Groenlandia "probablemente me haría llorar" .

"Lo lamentaría mucho si sucediera, porque también vería esto como los momentos finales de la alianza de la OTAN", señaló. "Y probablemente lo vería como el momento final de mi admiración y amor por lo que ha sido el experimento estadounidense durante 250 años".

