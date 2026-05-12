Padrón de telefonía: Números que NO deben registrarse según CRT

Las líneas celulares en México ya no podrán permanecer completamente anónimas. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones publicó nuevas reglas que obligan a registrar millones de tarjetas SIM con nombre y CURP, aunque algunos dispositivos quedarán fuera del padrón móvil.

La CRT ya definió qué líneas deben registrarse

La identificación obligatoria de líneas de telefonía móvil continúa avanzando en México. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los lineamientos oficiales que establecen cómo funcionará el nuevo padrón móvil, qué usuarios deberán registrarse y qué dispositivos quedarán exentos.

El objetivo principal de esta medida es vincular cada línea telefónica con una persona responsable para reducir delitos relacionados con el uso ilícito de tecnologías de comunicación. De acuerdo con el documento oficial, las reglas aplicarán tanto para usuarios de prepago como de pospago que operen dentro del territorio nacional.

¿Qué líneas celulares NO tendrán que registrarse?

CANVA

Aunque la medida impactará a millones de usuarios en México, no todas las tarjetas SIM estarán obligadas a vincularse con una identidad oficial.

Según el Artículo 1 de los lineamientos emitidos por la CRT, quedarán fuera del registro obligatorio aquellas líneas que técnicamente no puedan realizar comunicación interpersonal directa.

Es decir, estarán exentas las tarjetas SIM que no tengan capacidad para:

Generar llamadas de voz

Enviar mensajes SMS

Realizar llamadas mediante internet

Esta excepción aplica principalmente a dispositivos tecnológicos especializados y sistemas automatizados.

Los dispositivos que sí quedan exentos. Entre los equipos que podrían quedar fuera del padrón móvil se encuentran:

Sensores industriales

Sistemas de monitoreo

Equipos de transmisión de datos

Maquinaria automatizada

Dispositivos tecnológicos sin funciones de comunicación humana directa

Las autoridades explicaron que estos sistemas no requieren registro porque no permiten interacción entre personas mediante llamadas o mensajes. En otras palabras, el enfoque está dirigido específicamente hacia líneas móviles utilizadas para comunicación interpersonal.



La creación de registros obligatorios para líneas celulares ha generado debate durante años en México debido a temas relacionados con privacidad, protección de datos personales y vigilancia digital.

Sin embargo, las autoridades argumentan que la medida busca combatir delitos como:

Extorsiones telefónicas

Fraudes

Uso anónimo de líneas móviles

Delincuencia organizada

Robo de identidad

Qué podría pasar si no se realiza el registro

Aunque el documento se enfoca principalmente en los lineamientos operativos, la medida establece que el cumplimiento será obligatorio para usuarios y empresas. Las autoridades aún deberán detallar completamente las consecuencias específicas para quienes no completen el proceso en tiempo y forma.

La implementación del padrón busca equilibrar seguridad, trazabilidad y control del uso de líneas celulares, aunque también reabre la discusión sobre protección de datos biométricos, privacidad y manejo de información personal.

Por ahora, millones de usuarios deberán comenzar a prepararse para un proceso que transformará la manera en que las líneas móviles operan y se registran en el país.