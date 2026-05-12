SEP: Estas son las fechas en que se suspenden clases tras revisión del calendario

Tras un atropellado intento por cambiar el calendario escolar de cara al Mundial 2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó la permanencia del calendario escolar vigente y descartó cualquier adelanto del periodo vacacional para el ciclo 2025-2026.

Tal decisión responde a la necesidad de garantizar el cumplimiento total de los planes de estudio y asegurar que los procesos de evaluación se lleven a cabo sin interrupciones. Según los lineamientos oficiales, la conclusión de las clases para el nivel básico se mantiene firme, evitando el recorte de días lectivos que algunos sectores de la comunidad educativa anticipaban.

Así volvió a quedar la estructura del cierre escolar de la SEP

El proceso para concluir el ciclo escolar sigue una ruta administrativa estricta que no admite alteraciones de último momento. De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (organismo que otorga validez legal a los calendarios escolares), la planeación se ejecuta bajo los siguientes pasos:

Mantenimiento de la fecha de clausura: Las clases terminan formalmente el 15 de julio de 2026.

Periodo de evaluación final: La entrega de boletas y reportes de evaluación se realiza en los días previos al cierre oficial.

Capacitación docente: El fin de cursos para los alumnos no implica el cese inmediato de labores para el personal, quienes deben cumplir con las sesiones del Consejo Técnico Escolar programadas hasta la tercera semana de julio.

Estos serán las únicos puentes que le quedan al calendario escolar

Aunque el periodo vacacional de 2025-2026 permanece inalterable, aún habrá suspensión de clases cuatro días en lo que resta del año, estas son:

15 de mayo 2026: Día del Maestro.

29 de mayo 2026: Sesión del Consejo Técnico Escolar.

26 de junio 2026: Sesión del Consejo Técnico Escolar.

3 de julio 2026: Registro de calificaciones

¿Por qué se regresó al calendario oficial?

Luego de que una gran parte de la población desestimara los cambios propuestos, el sistema educativo nacional vuelve al calendario establecido al inicio del ciclo, el cual marca el 15 de julio de 2026 como el último día de labores académicas.

Según los informes de la Red Latinoamericana por la Educación, la estabilidad en las fechas oficiales es crucial para la organización logística de las instituciones y las familias. La SEP sostiene que "la formación académica requiere de la totalidad de los días lectivos previstos", por lo que no se autorizan salidas antes de la segunda quincena de julio.

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AO

