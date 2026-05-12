Sinaloa es como Venezuela, por caso Rocha Moya: Loret de Mola

El periodista Carlos Loret de Mola comparó la situación política y social del estado mexicano de Sinaloa con la crisis vivida en Venezuela, al analizar la salida temporal de Rubén Rocha Moya de la gubernatura en medio del conflicto de seguridad que afecta al estado desde septiembre de 2024. En su planteamiento, sostuvo que, así como ocurrió con la reacción de algunos sectores tras la caída de Nicolás Maduro, la salida del mandatario sinaloense ha generado reacciones divididas por la forma en que ocurrió, aunque para parte de la ciudadanía el fondo del cambio resulta más importante.

Según expuso Loret, desde que comenzó la guerra al interior del Cártel de Sinaloa, dos expresiones con el apellido del gobernador se convirtieron en símbolos del descontento ciudadano. La primera fue "¿Y el Roooocha?", frase que, de acuerdo con el análisis, surgió como burla, meme y una forma de cuestionar la ausencia del mandatario frente a la crisis que vivía la entidad.

La segunda expresión fue "¡Fuera Rocha!", consigna que, según el periodista, dejó de ser solamente una protesta para convertirse en un deseo de una parte de la población, principalmente en Culiacán, donde se han resentido con mayor intensidad los efectos del conflicto.

La comparación entre Sinaloa y Venezuela

En su columna de este 12 de mayo titulada "Sinaloa, el Venezuela mexicano", Loret señaló que entre sectores de la población sinaloense se consolidó la percepción de que la salida de Rubén Rocha Moya representaba una condición necesaria para iniciar una posible solución a la crisis de violencia que se ha extendido por un año y medio.

También afirmó que la desesperación ciudadana aumentó hasta que, según su planteamiento, se dio a conocer que Rocha Moya solicitó licencia para separarse temporalmente del cargo.

A partir de ese hecho, el periodista estableció una comparación con Venezuela y recordó que, en enero de este año, hubo críticas internacionales por la forma en que ocurrió la caída de Nicolás Maduro, al atribuirse a una intervención impulsada por Donald Trump.

Loret sostuvo que, ante esas críticas, algunas voces defendieron que debía priorizarse la opinión de los venezolanos sobre la forma en que se produjo el cambio.

Bajo esa misma lógica, el periodista planteó que la situación de Sinaloa debía analizarse desde la perspectiva de los propios sinaloenses. Señaló que, aunque hubiera sido preferible que la salida de Rocha Moya se resolviera internamente, finalmente ocurrió en otro contexto.

En su análisis, aseguró que durante un año y medio la población de Sinaloa vivió bajo condiciones marcadas por el miedo y la inseguridad, lo que, según expuso, impactó la vida cotidiana de los habitantes.

El texto sostiene que para muchos ciudadanos existían motivos para celebrar la salida del mandatario, aunque también había razones para mantener cautela.

Investigación de la FGR y permanencia del grupo político

Loret destacó que Rubén Rocha Moya únicamente solicitó una licencia temporal mientras enfrenta una investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

Asimismo, señaló que la Presidenta Claudia Sheinbaum ha enviado señales que, desde su interpretación, apuntan a una eventual exoneración del gobernador.

El periodista también indicó que, tras la salida temporal de Rocha, quedó al frente una figura perteneciente a su mismo grupo político, por lo que, en su opinión, las estructuras de poder permanecen intactas.

De acuerdo con su análisis, este escenario ha moderado el entusiasmo inicial de algunos sectores en Sinaloa, dando paso a una percepción de frustración ante la posibilidad de que no existan cambios de fondo.

Finalmente, Loret sostuvo que, mientras se desarrolla el proceso de investigación, el estado requiere perfiles con experiencia y capacidad para enfrentar una crisis que, de acuerdo con su planteamiento, continúa afectando a la población sinaloense.

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