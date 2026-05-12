Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), compartió este martes desde "La Mañanera" de la Presidenta que, desde el inicio de la Administración de Claudia Sheinbaum, el promedio diario de homicidios dolosos en México registra una reducción del 40 por ciento .

La funcionaria presentó el reporte nacional de incidencia delictiva con cifras consolidadas al 30 de abril de 2026, con información de las 32 fiscalías estatales.

A partir de esa información, Figueroa afirmó que a 19 días del inicio de la Administración de Claudia Sheinbaum, el promedio diario de las incidencias en este delito registra una reducción del 40 %, equivalente a 34 homicidios diarios menos, al pasar de 86.9 a 52.5 .

Se informó además que abril de 2026 es el mes más bajo de los últimos 11 años, y que el primer cuatrimestre del año también registra el nivel más bajo del periodo con 51.2 homicidios diarios.

En breve, más información...

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FF