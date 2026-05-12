De nueva cuenta, personas mantienen bloqueados los accesos y salidas principales del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) . Fue el propio organismo aeroportuario el que publicó esta situación desde redes sociales.

Los bloqueos registrados se mantienen en ambos sentidos sobre el Camino Libre a Tonanitla, Estado de México, con afectaciones en los accesos y salidas hacia el AIFA como lo son:

Camino Libre a Tonanitla

Conexión entre Ecatepec y el AIFA

Circulación hacia Ojo de Agua, Tecámac

Paso hacia la autopista México-Pachuca

El AIFA reporta otro día de bloqueos que entorpecen la llegada o salida de usuarios. X / @aifaaero

En breve, más información…

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