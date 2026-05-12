De nueva cuenta, personas mantienen bloqueados los accesos y salidas principales del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Fue el propio organismo aeroportuario el que publicó esta situación desde redes sociales.Los bloqueos registrados se mantienen en ambos sentidos sobre el Camino Libre a Tonanitla, Estado de México, con afectaciones en los accesos y salidas hacia el AIFA como lo son: En breve, más información…* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF