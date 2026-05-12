Martes, 12 de Mayo 2026

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AIFA reporta afectaciones en sus accesos y salidas por bloqueo

El AIFA recomienda anticipar tiempos y utilizar alternativas de transporte como Mexibús o el Tren Felipe Ángeles

Por: Fabián Flores

El AIFA reporta otro día de bloqueos que entorpecen la llegada o salida de usuarios. SUN / ARCHIVO

El AIFA reporta otro día de bloqueos que entorpecen la llegada o salida de usuarios. SUN / ARCHIVO

De nueva cuenta, personas mantienen bloqueados los accesos y salidas principales del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Fue el propio organismo aeroportuario el que publicó esta situación desde redes sociales.

Los bloqueos registrados se mantienen en ambos sentidos sobre el Camino Libre a Tonanitla, Estado de México, con afectaciones en los accesos y salidas hacia el AIFA como lo son:

  • Camino Libre a Tonanitla
  • Conexión entre Ecatepec y el AIFA
  • Circulación hacia Ojo de Agua, Tecámac
  • Paso hacia la autopista México-Pachuca
El AIFA reporta otro día de bloqueos que entorpecen la llegada o salida de usuarios. X / @aifaaero 
El AIFA reporta otro día de bloqueos que entorpecen la llegada o salida de usuarios. X / @aifaaero 

En breve, más información…

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