Sheinbaum llama a protestas pacíficas ante paro de la CNTE

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, solicitó este miércoles a los manifestantes de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protestar de manera pacífica en caso de realizar movilizaciones.

Ante el paro nacional de 72 horas convocado por los integrantes de la CNTE, la Mandataria aseguró que el gobierno federal mantiene abiertas las mesas de diálogo para atender sus demandas.

"Es mediante la Secretaría de Educación Pública; tienen reuniones, han tenido reuniones en todas las entidades de la República, reuniones tripartitas donde participa la SEP, las secretarías de Educación de los estados con el gobernador o gobernadora y la Secretaría de Gobernación" , explicó.

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Sheinbaum afirmó que las demandas del magisterio están siendo analizadas y atendidas conforme a su viabilidad.

"Entonces, ya hay reuniones. Se atienden las demandas factibles de atender", indicó.

Al ser cuestionada sobre un mensaje dirigido a los docentes que participarán en las protestas, la Presidenta reiteró su llamado a evitar actos violentos.

"Que si se van a manifestar, pues que sea pacífico, siempre", expresó.

La CNTE prevé realizar un paro de labores y movilizaciones durante 72 horas a partir de este miércoles, como parte de sus exigencias laborales y educativas.

Al ser cuestionada sobre el tema, la Mandataria negó que en estos días del paro nacional vaya a reunirse con los manifestantes.

"Hay diálogo, hay diálogo con ellos, no de ahora, de siempre ha habido diálogo con ellos, de siempre", aseguró al ser cuestionada sobre que la CNTE ha amagado con hacer paro de cara al Mundial de Futbol 2026.

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MB

