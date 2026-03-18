El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, compartió en redes sociales que elementos de seguridad del Gobierno de México detuvieron Juan Carlos "N", "Lobo Menor" , que cuenta con ficha roja emitida por la Interpol.

"Lobo Menor", declaró García Harfuch, se presume líder del grupo delictivo conocido como "Los Lobos", con presencia en Ecuador .

García Harfuch compartió la detención de Juan Carlos "N", alias "Lobo Menor", en redes sociales. X / @OHarfuch

Cooperación internacional

La detención, según declaró el titular de la SSPC, fue concretada luego de llevar a cabo trabajos de inteligencia por parte de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, el Instituto Nacional de Migración (Inami) y la propia corporación que García Harfuch encabeza.

Estos trabajos se realizaron en coordinación con la Interpol y la Policía de Colombia.

Se presume que el sujeto, además, estaría vinculado con un homicidio en Ecuador , según publicó el funcionario García Harfuch.

"Agradecemos el apoyo de @PoliciaColombia por su colaboración para ubicar a este objetivo prioritario, identificado por autoridades sudamericanas como un operador clave vinculado al homicidio de un excandidato presidencial en Ecuador".

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