Miércoles, 18 de Marzo 2026

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Detienen en Ciudad de México a sujeto buscado por la Interpol

Juan Carlos "N", "Lobo Menor", estaría vinculado con un homicidio en Ecuador y ligado a un grupo criminal en el país sudamericano

Por: Fabián Flores

García Harfuch reconoció la labor coordinada del Gobierno de México con la Interpol y la Policía de Colombia. X / @OHarfuch

García Harfuch reconoció la labor coordinada del Gobierno de México con la Interpol y la Policía de Colombia. X / @OHarfuch

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, compartió en redes sociales que elementos de seguridad del Gobierno de México detuvieron Juan Carlos "N", "Lobo Menor", que cuenta con ficha roja emitida por la Interpol.

"Lobo Menor", declaró García Harfuch, se presume líder del grupo delictivo conocido como "Los Lobos", con presencia en Ecuador.

 García Harfuch compartió la detención de Juan Carlos
García Harfuch compartió la detención de Juan Carlos "N", alias "Lobo Menor", en redes sociales. X / @OHarfuch

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Cooperación internacional

La detención, según declaró el titular de la SSPC, fue concretada luego de llevar a cabo trabajos de inteligencia por parte de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, el Instituto Nacional de Migración (Inami) y la propia corporación que García Harfuch encabeza. 

Estos trabajos se realizaron en coordinación con la Interpol y la Policía de Colombia.

Se presume que el sujeto, además, estaría vinculado con un homicidio en Ecuador, según publicó el funcionario García Harfuch.

"Agradecemos el apoyo de @PoliciaColombia por su colaboración para ubicar a este objetivo prioritario, identificado por autoridades sudamericanas como un operador clave vinculado al homicidio de un excandidato presidencial en Ecuador".

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