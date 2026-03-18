El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, compartió en redes sociales que elementos de seguridad del Gobierno de México detuvieron Juan Carlos "N", "Lobo Menor", que cuenta con ficha roja emitida por la Interpol."Lobo Menor", declaró García Harfuch, se presume líder del grupo delictivo conocido como "Los Lobos", con presencia en Ecuador. La detención, según declaró el titular de la SSPC, fue concretada luego de llevar a cabo trabajos de inteligencia por parte de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, el Instituto Nacional de Migración (Inami) y la propia corporación que García Harfuch encabeza. Estos trabajos se realizaron en coordinación con la Interpol y la Policía de Colombia.Se presume que el sujeto, además, estaría vinculado con un homicidio en Ecuador, según publicó el funcionario García Harfuch."Agradecemos el apoyo de @PoliciaColombia por su colaboración para ubicar a este objetivo prioritario, identificado por autoridades sudamericanas como un operador clave vinculado al homicidio de un excandidato presidencial en Ecuador".* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF