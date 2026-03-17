La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviará al Congreso su Plan B con el que busca hacer algunos ajustes presupuestales en el ámbito local y el Senado. Estos son los detalles:

Después de haber sido desechada su reforma electoral en la Cámara de Diputados, Sheinbaum Pardo informó que este martes enviaría su plan B, con el que están de acuerdo los partidos aliados, del Trabajo y Verde .

Sheinbaum Pardo mencionó que el plan B tiene que ver con "la reorientación del presupuesto" en los Congresos locales, Senado y cantidad de regidores para que el recurso se quede en los municipios y estados para obra pública .

"Y así debe decir en la reforma que estamos presentando: que el recurso que se ahorre de destinar menos a los Congresos estatales o a los municipios debe de ir para beneficio de la gente, para obras y para servicios públicos", mencionó.

¿Qué dice Sheinbaum sobre los cambios locales?

“Nosotros seguimos luchando contra los privilegios; no puede ser que un Congreso de un estado tenga 25 diputados, otro Congreso tenga 25 diputados y un Congreso tenga un monto por diputado de 39 millones de pesos y otro tenga 5 millones de pesos”.

"Pues es un exceso. Y ese recurso no se lo lleva la Federación, sino el objetivo es que se quede para la gente, para ayudar a mejorar los servicios públicos de municipios y de los estados, entonces hay acuerdo en este sentido", dijo la Presidenta.

Al ser cuestionada sobre el mecanismo para dirigir el recurso a obras públicas, respondió: “Sí, eso es parte de la autonomía del municipio (...). Hay estados que son más pobres y que, por lo tanto, tienen menos ingresos propios; hay estados que tienen mayores recursos y tienen mayores ingresos propios”.

"Y la Federación, el objetivo que tiene —a través de la Ley de Coordinación Fiscal—, es distribuir esos presupuestos para que haya justicia en la distribución del presupuesto".

Ejemplificó que el objetivo es que no se vaya a pagar a un regidor "sus bonos", "sus beneficios", "sus camionetas" y "sus trabajadores y sus asesores", sino que se vaya "para bachear, que se vaya para obra pública, para agua potable, para drenaje".

"Nosotros vamos a seguir, de todas maneras, insistiendo en que también debe haber disminución de los privilegios a los partidos políticos y la elección de todos los diputados", enfatizó.

Cuestionada si no es "un descaro" que el Partido Verde y el Partido del Trabajo sólo apoyen el plan B, pero no hayan apoyado la reforma electoral, la titular del Ejecutivo federal respondió que "es su posición y eso lo valora el pueblo".

Sheinbaum refirió que la primera propuesta de reforma —aunque se haya votado en contra— marca lo que piensan en la 4T y seguirán insistiendo en la disminución del presupuesto para los partidos políticos y que las cúpulas no definan a los plurinominales.

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