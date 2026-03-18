¿Ley Seca en el Mundial 2026? Sheinbaum aclara venta de alcohol

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció esta mañana del 18 de marzo con relación a la venta de alcohol durante el próximo Mundial de futbol; es decir, sobre la posibilidad de instalar una ley seca general.

Sheinbaum consideró que sería "extraño" prohibir la venta de bebidas alcohólicas durante todo el Mundial 2026, aunque aclaró que en el FIFA Fan Fest que se instalará en el Zócalo capitalino sí estará restringida su comercialización .

Durante su conferencia matutina, la Mandataria fue cuestionada sobre la posibilidad de aplicar ley seca en los estados donde se desarrollarán partidos del torneo internacional: Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.

"Sí, sería un poco extraño que durante todo el Mundial no se pudiera vender alcohol", respondió.

Sheinbaum explicó que las reglas relacionadas con los espacios oficiales del evento responden a lineamientos establecidos por la FIFA y a los acuerdos con patrocinadores; sin embargo, señaló que el caso del Zócalo tendrá condiciones distintas.

La Presidenta precisó que, aunque el festival oficial contará con actividades para aficionados, en la principal plaza pública del país se mantendrá la prohibición de venta de alcohol, mientras que en otros espacios vinculados al Mundial las disposiciones dependerán de la regulación correspondiente.

Si no se nos escucha, el balón del Mundial no rodará: CNTE

Previo al paro de 72 horas y movilizaciones convocadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el magisterio advirtió que, de no ser escuchadas sus demandas, el balón de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no rodará el próximo 11 de junio.

"No pedimos vacaciones, no pedimos lujo, solamente estamos diciendo que se nos cumpla como maestros; realmente es nuestro derecho y, si no hay solución, no rodará el balón para el Mundial. Vamos a bloquear, impedir, manifestarnos en el Mundial, estar presentes en este sitio donde se lleva a cabo el juego que solamente le beneficia a los empresarios", advirtió Gervasio Hernández García, integrante de la Comisión de Convergencia del Estado de Guerrero.

Como lo han anunciado antes, el profesor reiteró que exigen la abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la reforma educativa de la llamada cuarta transformación, un aumento salarial del 100%, así como mejores condiciones laborales. Explicó que en este paro se espera la movilización de 20 mil maestros de 20 estados de la República .

"Estamos más fuertes que nunca; ahora más que nunca estamos más fortalecidos. Se están uniendo otras naciones porque ven que el país no avanza, con este gobierno no hay avance, solamente hay un retroceso. Es por ello que las naciones se nos están uniendo, nos están apoyando y están alzando la voz, y desde luego hacemos una amplia invitación que se manifieste, solamente alzando la mano que las cosas andan mal en las comunidades, en los municipios, porque el gobierno hace caso omiso cuando nosotros no nos paramos a manifestarnos, a luchar, solamente luchar", declaró.

En entrevista con medios de comunicación, el profesor señaló que tienen fe y esperanza de ser escuchados y recibidos por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a pesar de la negativa que ha mostrado durante su administración. Sin embargo, continuarán las actividades durante esta semana en la Ciudad de México y otras entidades.

"Tenemos la fe y la esperanza que nos abran puertas, tenemos fe y esperanza que nos den solución, porque nosotros no pedimos otra cosa. Hoy iniciaremos una marcha de aquí al zócalo, de allí en el transcurso del día ya se dará a conocer qué actividad sigue, pero sí estaremos en la ciudad bloqueando, impidiendo, haciendo nuestras manifestaciones con respeto, sin quebrar ningún vidrio", aseguró.

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