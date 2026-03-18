SEP: ¿Dónde habrá suspensión de clases por paro nacional del CNTE?

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha anunciado un paro nacional de 72 horas para exigir la abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la reforma educativa y un aumento salarial del 100%, lo que dejará sin clases a muchos alumnos en México del miércoles 18 al viernes 20 de marzo.

La suspensión de clases no es una decisión oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ni del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sino que se debe a la imposibilidad material de impartir clases debido a la falta de maestros en las regiones del país donde la CNTE tiene mayor presencia.

Ante esta situación, se recomienda a los padres de familia consultar con el plantel en el que estudian sus hijos si las clases se mantendrán con normalidad o serán suspendidas. No obstante, debido a la adhesión mayoritaria de docentes a la CNTE en varias regiones del país, se prevé que no habrá clases en los siguientes estados:

Oaxaca

Prácticamente todos los maestros de los más de 13 mil planteles escolares del estado forman parte de la CNTE.

Chiapas

La Sección 7 es una de las más numerosas dentro de la CNTE y, para este miércoles, ha anunciado una conferencia de prensa y una marcha que partirá de la fuente de la Diana Cazadora a las 9:30 horas.

Las afectaciones se concentran principalmente en Tuxtla Gutiérrez, Los Altos y la zona fronteriza.

Guerrero

La Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) ha anunciado su adhesión al paro; además, tendrá un espacio reservado en la manifestación que se realizará hoy en el Zócalo de la Ciudad de México.

Las afectaciones se concentran principalmente en las regiones de la Montaña y la Costa Chica.

Michoacán

La Sección XVIII suspenderá clases en escuelas de Morelia y municipios de la meseta purépecha.

Estado de México

Podrían suspenderse clases en planteles de municipios colindantes con la Ciudad de México, como Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chalco.

Ciudad de México

Las secciones IX y X del sindicato han mostrado su apoyo al paro, por lo que escuelas ubicadas en las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Xochimilco se quedarán sin clases.

¿Dónde marchará la CNTE?

En la Ciudad de México, la CNTE prevé una marcha que iniciará a las 9:00 horas desde el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, con destino al Zócalo capitalino.

En tanto, la Sección 22 de la CNTE confirmó movilizaciones en Oaxaca que incluirán tomas de casetas de peaje, plazas comerciales y plantas de Pemex. Estas acciones forman parte de una jornada nacional que busca mantener presencia en calles y espacios públicos durante tres días consecutivos.

