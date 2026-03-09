Ante el creciente temor de que la guerra en Irán desate una crisis energética con la subida generalizada en los precios de combustibles, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el precio de la gasolina no subirá en el país debido a que se cuenta con un mecanismo instaurado en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

En su conferencia de prensa de esta mañana, la Mandataria destacó el Impuesto Especial de Producción y Servicios (IEPS), un gravamen que se aplica a los combustibles y que el gobierno ha utilizado en años recientes como mecanismo de estabilización, reduciéndolo o subsidiándolo cuando los precios internacionales se disparan.

"Si aumenta el precio de la gasolina, la producción de gasolina o la importación, hay un mecanismo a través de la disminución del IEPS (Impuesto Especial de Producción y Servicios) para que no aumente la gasolina en nuestro país" , dijo.

Sheinbaum recordó que ese mecanismo fue activado por López Obrador en el año 2022, cuando "aumentaron los precios debido a la guerra en Ucrania".

Según informó, este lunes se reunirá con funcionarios de la Secretaría de Hacienda para tratar esta cuestión y, "si es necesario", harán uso de dicho mecanismo de protección para evitar una subida en el precio de la gasolina.

Ante el agravamiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán, la inquietud internacional en el mercado petrolero se ha acrecentado por los problemas de exportación desde el golfo Pérsico, ya que Irán impuso un cierre de facto del estrecho de Ormuz, por donde habitualmente circula la quinta parte de los hidrocarburos que se consumen en el mundo.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se disparaba este lunes un 12%, hasta 101.88 dólares el barril, mientras los inversores se preparan para las consecuencias económicas de la guerra contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

Lee también: Activan alerta por contingencia atmosférica en Tlaquepaque

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

