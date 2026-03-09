Este 9 de marzo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció el aseguramiento de dos toneladas de cocaína en Acapulco, Guerrero , desde sus redes sociales.

Publicación del aseguramiento por parte de la Secretaría de Marina. X / @OHarfuch

Detalles del operativo

El funcionario detalló brevemente desde la publicación que el operativo fue encabezado por la Secretaría de Marina, y fue realizado en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la SSPC.

Harfuch declaró que, en lo que va de la presente Administración, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, se han asegurado más de 60 toneladas de esta droga, confiscada en mares mexicanos, lo que, aseguró "representa una afectación directa a las estructuras financieras del crimen organizado y evita que esta droga llegue a las calles".

Operativos vigentes en las costas

Apenas el pasado 19 de febrero, el titular de la SSPC había anunciado que elementos de seguridad interceptaron un semisumergible que transportaba cocaína en mares mexicanos, en Manzanillo, Colima.

Según los detalles ofrecidos por el funcionario, elementos de la Semar llevaron a cabo esta operación, de la cual resultaron confiscados 179 bultos de cocaína, con un peso total de aproximadamente cuatro toneladas de la sustancia ilícita.

X / @OHarfuch

Al igual que en esta ocasión, Harfuch resaltó que esta sustancia decomisada no solo sale del narcomenudeo, sino también de las calles y del alcance de las familias mexicanas.

